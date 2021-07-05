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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Erkal kurs merkezinde eğitim yılı başladı

İHA

Kemer'de Ahmet Erkal Destek Eğitim kurs Merkezinde eğitim alan üniversite öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Ahmet Erkal kurs merkezinde eğitim yılı başladı

Kemer'de Ahmet Erkal Destek Eğitim kurs Merkezinde eğitim alan üniversite öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılına başladı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 20212022 eğitim yılına başlayan kurs merkezindeki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Buluşmada,
Toplam 163 öğrenci, pandemi tedbirleri alınarak eğitim verilen kurs merkezinde, alanlarında uzman öğretmenler tarafından üniversiteye ücretsiz olarak hazırlanıyor. Yeni eğitim yılına başlayan öğretmen ve öğrencileri ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, öğrencilerin önündeki uzun maratonda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.
Topaloğlu, eğitim alan öğrenciler ve çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin mutlu olduğunu belirterek, “Geçen sene 170 öğrencimiz vardı. Geçen sene kursa gelen öğrencilerin üniversite sınavında başarılı olduklarını öğrendim. Öğrenciler ilk geldiği andan itibaren çıtayı yükseltiyor. Bizim için önemli olan burada eğitim alıp üniversiteyi kazanan çocuklarımızın ileride vatana millete hizmet etmesi. Bu konuda eğitime her türlü desteği veriyoruz. Çıtayı daha da yükselterek devam edeceğiz. İyi bir eğitim yılı olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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