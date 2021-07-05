Sarılar ve Taşağıl kreşleri açılıyor

Manavgat Belediyesi, Sarılar ve Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevleri için 78 Temmuz tarihlerinde açılış törenleri düzenleyecek.

Manavgat Belediyesi’nin Sarılar ve Taşağıl Mahallelerinde yaptırdığı Kreş ve Gündüz Bakımevleri için açılış töreni düzenlenecek. 7 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılışı, 8 Temmuz Perşembe Günü Saat 10.00’da ise Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılışı yapılacak. Açılış törenlerinde Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu birer konser verecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, açılacak olan 2 yeni kreşle birlikte kreş sayısını 4’e çıkaracaklarını söyledi. Şükrü Sözen, “Çocuklarımıza verdiğimiz önem, onların doğru yetişmesi noktasındaki hassasiyetimizi herkes biliyor. Taşağıl ve Sarılar’ımızda çok güzel 2 yeni kreşi çocuklarımızla buluşturduk. Manavgat Belediyemiz, artık 4 adet kreşle çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmuş olacak. Bu kreşlerimizde 400’e yakın çocuğumuz eğitim alacak. Onlara ne kadar iyi imkanlar sağlarsak, geleceğimiz güvende olur. Amacımız çağdaş, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine bağlı, bu ülkeye sahip çıkacak nitelikteki çocuklarımızı yetiştirebilmektir. Kreşlerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, açılışlarımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

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