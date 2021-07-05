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3 yıl sürecek projeyle, 16.5 milyon anaç balon balığı yakalanacak "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi kapsamında Antalya'da alımlar başladı Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay: "Proje çerçevesinde denizlerden 16.5 milyonun üzerinde anaç balon balığı çekilecek" "Bu sene için 5 milyonluk bütçe ayırdık, önümüzdeki seneler için de 5’er milyon olarak devam edecek" "Balon balığını alıyoruz, sanayide kullanıyoruz, imha ediyoruz. Aslan balığını ise dikenlerini kestikten sonra tüketebiliyoruz"

İHA

3 yıl sürecek projeyle, 16.5 milyon anaç balon balığı yakalanacak "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi kapsamında Antalya'da alımlar başladı Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay: "Proje çerçevesinde denizlerden 16.5 milyonun üzerinde anaç balon balığı çekilecek" "Bu sene için 5 milyonluk bütçe ayırdık, önümüzdeki seneler için de 5’er milyon olarak devam edecek" "Balon balığını alıyoruz, sanayide kullanıyoruz, imha ediyoruz. Aslan balığını ise dikenlerini kestikten sonra tüketebiliyoruz"

Antalya’da Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi çerçevesinde yeniden balon balığı alımları başladı. Düzenlenen programda dikenleri temizlenen aslan balığı pişirilerek katılımcılara ikram edildi.
Antalya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması” projesinin tanıtım programına Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan ve balıkçılar katıldı. Programda konuşan Genel Müdür Atalay, balon balığının Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz’e gelip yerleşen istilacı bir tür olduğunu kaydetti. Balon balığının Akdeniz'i vatanı gibi görüp yaşamaya başladığını belirten Atalay, "Denizlerimde balon balığının birkaç türü zaten vardı ama şimdi bu sayı 8'e çıktı. Geçen sene bu türle mücadele kapsamında bir kampanya başlattık. Benekli balon balığını getiren balıkçılarımıza balık başına 5 lira destekleme ödemiştik" dedi.
Bu pilot çalışmanın hem balıkçılar hem de kamuoyunda büyük beğeni gördüğünü vurgulayan Atalay, bunun üzerine kampanyayı genişlettiklerini anlattı. Balon balığının 8 türü olduğunu dile getiren Atalay, “Geçen sene bu türle mücadele kapsamında bir etkinlik başattık. Balon balığını getirene 5 lira destekleme vermiştik. Bu pilot çalışma herkesten büyük beğeni gördü. Bu sene hem alım hem de bütçeyi arttırdık. Geçen sene tek tür almıştık, bu yıl tüm türlerin alımını yapacağız” ifadelerini kullandı.
Atalay, bir senede yaklaşık 5.5 milyon anaç balon balığını bertaraf edeceklerini belirtti.

Her yıl 5 milyon liralık destekleme yapılacak
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, geçen yıl balon balığı teşvikiyle ilgili hem balıkçılardan hem de kamuoyundan olumlu tepkiler aldıklarını hatırlattı. Bu kapsamda projeyi genişletmek için çalıştıklarını dile getiren Atalay, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla 3 yıl boyunca balon balığının ödemesi olacak. Bu sayede hem balıkçılara ekonomik destek hem de ekosisteme katkı sağlamış olacağız. Halk arasında benekli balon balığı olarak bilinen türü getirenlere 5 lira, diğer balon balığı türlerini getirenlere ise 50 kuruş destekleme vereceğiz. Bu sene için 5 milyonluk bütçe ayırdık. Önümüzdeki seneler için de 5’er milyon olarak devam edecek” diye konuştu.
Bu çerçevede denizlerden 16.5 milyonun üzerinde balon balığının çekileceğini ifade eden Atalay, “Bu da on milyonlarca yavru balon balıklarının denizlerimizden uzaklaştırılması demektir. Hem balıkçılarımıza ekonomik katkı sağlıyor, ayrıca sanayiye de katkı sağlayacak. Derisi, yüzgeçleri farklı sanayi alanlarında, zehri kimya ve sağlık alanında kullanılabilir” dedi.

"Balon balığını imha, aslan balığını gıda olarak kullanabiliyoruz"
Denizlerdeki istilacı türlerden aslan balığı hakkında ise Atalay, “Aslan balığı destekleme kapsamında değil. Balon balığını alıyoruz, sanayide kullanıyoruz, imha ediyoruz. Aslan balığını ise dikenlerini kestikten sonra tüketebiliyoruz. İlk tadımı yapıldı. Son derece lezzetli bir balık. Dikeni ele batmadığı sürece sıkıntı yok. Ekonomisi de kendiliğinden oluşacaktır. Ama balon balığının eti tüketilmemesi gerekir. Balon balığını imha, aslan balığını gıda olarak kullanabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Balıkçılarımız balon balığı yakalayacaktır"
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise, denizin herkesin hizmetinde olduğunu belirterek, “Orada yaşayan canlılar insanlığa faydalı olsun. Bizim istediğimiz şekilde bize hizmet etsin. Her canlı türünün belirli oranda yaşamına devam etmesi gerekir. Bu şekilde düzenlenecek kampanyayla daha doğru şekilde yönetilir hale gelmesi gerekir. Balıkçılarımızın yeterince balon balığını denizlerimizden temizleyip, diğer canlılar için yaşanır hale getireceğine inanıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Yazıcı ve Genel Müdür Atalay, 30 bin balık yavrusunu denize bıraktı. Programda balon balığından yapılan aksesuar ve çantanın da tanıtımı yapılırken, pişirilen aslan balıkları katılımcılara ikram edildi. Ayrıca programda 2021 yılı balon balığı avcılığının desteklenmesi tebliği kapsamında en fazla balon balığı yakalayıp getiren balıkçılara çekleri hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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