Okul müdürü evinde ölü bulundu Eşinin ölüm haberini alan kadının feryatları yürekleri dağladı: "İsa şaka yaptım de, evlatlarını düşün”

Antalya Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Lisesi Müdürü İsa Karakoyun (36), Çolaklı Mahallesi'nde evinin balkonunda ölü bulundu. 2 ve 3.5 yaşlarında 2 çocuk babası olan İsa Karakoyun’un meslektaşları ve çevresi tarafından çok sevildiği, bilinen önemli bir sorununun olmadığı bildirildi. Karakoyun’un cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, son kez yüzünü gören eşi sinir krizleri geçirdi.

Alanya Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Lisesinde Müdür olarak görev yapan İsa Karakoyun (36), Çolaklı Mahallesi Antalya Caddesi Şelale Sokaktaki evinin balkonunda asılı olarak ölü bulundu. İsa Karakoyun’un gece evde yalnız olduğu, sabah 06.00 sıralarında işten dönen komşusunun balkonda asılı vaziyette görerek jandarmaya haber vermesi üzerine olayın ortaya çıktığı bildirildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri İsa Karakoyun’un yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Karakoyun’un cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Babasının rahatsız olması nedeniyle geceyi Yavrudoğan’da bulunan baba evinde geçiren İsa Karakoyun’un eşi Fatmagül Karakoyun, acı haberi alarak geldiği evinin önünde fenalık geçirdi. Eşinin ölümüne inanmak istemeyen Fatmagül Karakoyun, “İsa şaka yaptım de, evlatlarını düşün” diye feryatlar etti. Fatmagül Karakoyun, akrabaları ve komşuları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Eşinin cenazesi cenaze aracına konulduktan sonra son kez eşinin yüzünü gören Fatmagül Karakoyun, yakınlarının kolunda güçlükle ayakta durdu.

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