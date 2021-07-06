Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 35 gözaltı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'tefecilik' operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şafak vakti Serik ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 'tefecilik' yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 55 şüpheliden 35'i yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-07-06 12:50:00



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