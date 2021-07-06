Konyaaltı’nın pehlivanları Kırkpınar’a hazır

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, bu yıl 660’ıncısı yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nden madalyalar ile dönmek istiyor.



2021 yılı güreş sezonunu Kumluca güreşleri ile açan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne hazır. Erdal Korkut ve İbrahim Gökalp antrenörlüğünde uzun süren çalışmaların ardından sıkı bir kamp dönemi geçiren güreşçiler, bu yıl 660’ıncısı yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye gitti. Son idmanlarını Edirne de gerçekleştirecek güreşçiler, 91011 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı’na çıkacak. Konyaaltı Belediyesi’ni Kırkpınar güreşlerinde bu yıl 15 pehlivan temsil edecek.



“İddialılar”

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı pehlivanların Furkan Durmuş Altın ve Kürşat Korkmaz başpehlivanlık boyunda Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde final için mücadele edecek. Konyaaltı Belediyesi güreşçileri İlhan Kırmızıkan başaltı, Osman Kan büyükorta, Oğuzhan Şimşek, Caner Üstündağ, Atahan Eser, Ali Kan, Mustafa Borucu, Mustafa Yanal küçükorta büyük boy, Mustafa Tatar, Rasim Taş, Orhan Gezer, Süleyman Kütük deste boy ve Cem Sultan Kahraman küçükorta küçük boy kategorilerinde güreş tutacak. Konyaaltı Belediyesi pehlivanları Edirne’den madalyalar ile dönmek istiyor. Başpehlivanlardan Okan Acar ise bu yıl yaşadığı sakatlıktan dolayı Edirne’de sahaya çıkamayacak.



“Sabırsızlıkla bekliyoruz”

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘er meydanında’ mücadele edecek tüm pehlivanlara başarılar diledi. Esen, “Ata sporumuz güreşin 660 yıldır devam eden bu önemli geleneğini tüm halkımız sabırsızlıkla bekledi. Bir yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek pehlivanlarımıza güveniyoruz. Başpehlivanlık boyunda iki olmak üzere 15 pehlivanımız güreş tutacak. Seyir zevki yüksek, çekişmeli güreşler izleyeceğiz. Sahaya çıkacak tüm pehlivanları kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

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