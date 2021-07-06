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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

İHA

Kepez’de kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Kepez’de 20 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban satış ve kesim yerleri belli oldu. İlçede iki noktada kurulan geçici hayvan pazarında, kurbanlık satışları başladı.
Kepez Belediyesi, 9 mahalledeki kapalı semt pazarı alanını kurban kesim yeri; Fevzi Çakmak ile Çamlıca mahallelerindeki iki noktayı da kurban satış yeri olarak belirledi. Kurban satış ve kesim yerleri olarak belirlenen alanların hazırlanması ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar da başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, satış yerlerinde kontrollü giriş, kesim yerlerinde ise randevulu sistem uygulaması olacak.

“Küçükbaş hayvan pazarı Fevzi Çakmak’ta”
Kepez Belediyesi Encümeninin aldığı karar kapsamında ilçede küçükbaş hayvan pazarı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, büyükbaş hayvan pazarı ise Çamlıca Mahallesi’nde kuruldu.
Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki Varsak Trafo Merkezi`nin kuzeyinde, yerleşimin olmadığı 10 dönüm alanda kurulan küçükbaş hayvan pazarının zemini, mıcır serilerek iyileştirildi. Kepez Belediyesi, 140 adet küçükbaş hayvan çadırının bulunduğu pazar alanında, yemeiçme, tuvalet, duş ve lavabo alanları oluştururken, pazarın elektrik ve su ihtiyacını da karşıladı.

“Büyükbaş hayvan pazarı Çamlıca’da”
Büyükbaş hayvan pazarı ise önceki yıllarda olduğu bu yıl da Çamlıca Mahallesi Köseler Sokak’ta, Antalyalılara hizmet verecek. Çevresinde konut yerleşiminin olmadığı 45 dönüm alana kurulan pazarda, 82 adet büyükbaş hayvan çadırı bulunuyor. Zabıta karakolu binası, hırdavatçı dükkânı, restoranı ve mescidi bulunan; duş, tuvalet, elektrik ve su alt yapısı olan pazara ulaşımı sağlayan karayolu da sıcak asfaltla kaplandı.
Türkiye’nin değişik illerinden gelen hayvan üreticilerinin, her iki pazarda yerlerini almasıyla kurbanlık hayvan satışları başladı.

“24 saat dezenfekte”
Kepez Belediyesi, zabıtanın 24 saat görev yaptığı kurban satış alanlarında bulunan yeme içme alanlarını, tuvalet, duş ve lavaboları sık sık temizliğini yaparak, dezenfekte ediyor. Pazar alanlarındaki hayvan gübreleri de her gün düzenli olarak alınıyor ve sinek ilaçlaması yapılıyor. Kurban satış alanları, pandemiye karşı da ilaçlanarak, hijyenik hale getiriliyor. Hayvanların su ihtiyacı da belediye tarafından karşılanıyor.

“9 ayrı bölgeye kesim noktası”
Kepez Belediyesi, kurban kesim yerlerini de, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçti. Kesim yerleri, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak. Belediye Encümeni kararıyla Zafer, Yenidoğan, Varsak Karşıyaka, Teomanpaşa, Varsak Ayanoğlu, Şafak, Çamlıbel, Gazi mahalleleri ile Yeni Mahalle’de bulunan kapalı semt pazarlarında, kurban kesim noktaları oluşturuldu. İlçe sakinleri, kurbanlarını bu noktalarda kesebilecekler. Kepez Belediyesi, Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarı’nda ücretsiz kesim hizmeti verecek. Kesim yerlerinde kasaplık belgesi olan kişiler görevlendirilecek. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslami kurallara uygun şekilde kesimlerin yapılacağı pazar alanının temizliğini, her kesimden sonra yapacak. Zabıta Müdürlüğü personelinin de bulunacağı kesim noktalarının su ve elektrik ihtiyacı da karşılanacak.

“Kurban için sağlıklı ortamlar oluşturduk”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, ilçe sakinlerinin kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Ttütüncü, “Bu noktaların her türlü sosyal ihtiyaçları belediyemiz tarafın karşılanacak. Hemşehrilerimizin, kurban ibadetlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmeleri için kurban kesim ve satış yerlerinde belediyemiz 24 saat esasına göre görev yapacak. Hemşehrilerimizden, kurban vecibelerini yerine getirirken, korona virüs tedbirlerine titizlilikle uymalarını rica ediyorum. Anadolu’nun değişik illerinden ilçemize gelen hayvan üreticilerimizi de misafirimiz olarak görüyoruz. Üreticilerimize, ticaretlerini en güzel şekilde yapabilmeleri için her türlü altyapısı, sosyal imkanları bulunan pazar alanları oluşturduk. Bu pazar alanlarının, temizliğinden ilaçlanmasına kadar ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kurban Bayramımızın kalplerimizi birbirine daha da yakınlaştırmasını diliyorum. Birliğimizi, kardeşliğimizi normalleşme süresinde en güzel şekilde yaşayabileceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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