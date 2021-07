Kadın destek merkezi 7 ayda 600’e yakın kadına hizmet verdi

Alanya Aile Kadın Destek Merkezi 7 ayda 600’e yakın kadına hizmet verirken çalışmalarını arttırmaya devam ediyor.

Alanya Aile Kadın Destek Merkezi kadınların güven noktası haline geldi. 7 ayda 600 kadın belediyenin Kadın ve Aile Merkezi’nden çeşitli konularda hizmet aldı. Merkez, Psikolojik Danışmanlık, Hukuki Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Diyetisyen Hizmeti gibi çok çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Merkez kadınların her yönüyle gelişmelerine, yenilenmelerine, iyileşmelerine olanak sağlıyor.



“Şiddete dur deniliyor”

Aile Kadın Destek Merkezi, şiddete karşı tüm gücüyle dur diyor. Uzman kadrosuyla kadınların baş etmekte zorlandıkları konulara ışık tutarken farklı kurumlardan alabilecekleri destek hizmetlerinde de köprü görevi üstlenerek danışmanlık veriyor.



“Aile bağlarını güçlendiriyor”

Alanya Belediyesi Merkezi, Aile Danışmanlığı hizmetiyle evlilik kurumunun önemi, aile içi iletişimin sağlıklı hale gelmesi, özellikle son yıllarda artan boşanma oranlarının önüne geçmek ve aile yapısını güçlendirmek adına hem bireysel hem grup çalışmaları yapıyor.



“Sağlıklı beslenmeyi öğretiyor”

Aile Kadın Destek Merkezi’nde verilen Diyetisyen Danışmanlığı hizmeti ile kadınların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi, aile içine sağlıklı yaşam prensiplerini dahil etmesi, vücudunu tanıması ve profesyonel görüşle dengeli yaşama adım atmasına öncülük ediliyor.



“Psikolojik destek sağlanıyor”

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi ekibi, kadınların ruhsal yaralarından arınmaları adına yanlarında olarak onlara destek veriyor. Psikologlarla temasa geçen kadınlar, başta şiddet konusu olmak üzere hayata dair her konuda yaşadıkları problemleri çözüme ulaştırabiliyor. Aile Kadın Destek Merkezi’nde şiddeti önleme, istismar, aile içi iletişim, ana baba tutumları, temel aile bilinci gibi konu başlıklarında eğitim seminer çalışmaları yapılacağı, kadınların her alanda iyileştirici etki hissedebilmeleri adına hobi ve el becerisi kursları verileceği de açıklandı.

