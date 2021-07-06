Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı Jet-kar olarak bilinen deniz otomobili çekicisinden ayrıldı, vatandaşlar spor otomobil kazası zannetti Kaza sebebiyle karayolunda uzun kuyruk oluştu

Manavgat Çevreyolunda bağlı bulunduğu otomobilin arkasından kurtulup refüje inen JetKar, D400 karayolunda trafiği altüst etti. Trafik ekiplerinin yolda aldığı önlemleri dikkate almayan bazı araç sürücüleri kaza tehlikesi atlatırken, bir kamyon tur minibüsüne yandan çarptı. Çekicisiyle birlikte refüjdeki tahliye kanalına düşen jetkar, trafik ekiplerinin araç sürücüsüne gerekli cezaları uygulamasının ardından çıkarıldı.

Kaza, AntalyaAlanya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Orhan Karkı’nın kullandığı otomobil, arkasında tekne çekicisi üzerinde bulunan JetKar olarak adlandırılan eğlence amaçlı sportif deniz aracının çekicinin otomobile bağlandığı kancası çıktı. Otomobilin arkasından fırlayan çekici ve jetkar, refüjde bulunan betonarme yağmursuyu tahliye kanalına düşerken, bazı sürücüler sadece jetkarı gördüğü için Manavgat’ta çevreyolunda Ferrari kaza yapmış söylentilerinin çıkmasına neden oldu.



Trafik polislerini dinlemediler kaza yaptılar

Olay yerine gelen trafik ekipleri kazanın yaşandığı yerde trafik güvenliği açısından gerekli önlemleri almasına rağmen, bazı sürücülerin uyarı levhası ve dubaları dikkate almayarak tehlike oluşturduğu gözlendi. Otobüsün sıkıştırdığı bir kamyon ise tur minibüsüne yandan çarpmak suretiyle maddi hasar oluşturdu.



Araç sürücüsüne 444 TL ceza uygulandı

Kazanın ardından çekicinin takılı olduğu otomobili kullanan Orhan Karkı'na, araç üzerinde teknik değişiklik yapması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yükleme yapmak suçlarından 444 TL para cezası uygulandı.

Su sporları yetkililerinin JetKar’a ait belgeleri ibraz etmelerinin ardından jetkar sahiplerine teslim edilerek çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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