Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 25 gözaltı (2)- Yeniden

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yazıişleri Müdürlerine

'Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 35 gözaltı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruzYENİDEN

----------Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'tefecilik' operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede haksız kazanç sağlayarak 'tefecilik' suçunu işlediği tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya ile Serik ve Manavgat ilçelerindeki 50 adrese sabah saatlerinde yapılan baskınlarda şüphelilerden 25'i yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-07-06 15:00:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.