Alanya’nın Batı Mahallelerinde 70 kilometrelik asfalt için hazırlıklar başladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile batı mahallelerinde 70 kilometre sıcak asfalt serimi için hazırlık çalışmaları Türkler Mahallesi'nde Kargı Sokak, Okurcalar Mahallesi’nde İlifos Caddesi ile Avsallar Mahallesi’nde Orman Deposu yolunda ( Stadyum Yolu) mekanik sıkıştırma işlemi ile başladı.



Alanya Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonu kapsamında batı mahallelerinde 70 kilometre asfalt serimi için hazırlık çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt öncesi yol düzenleme ve çörezleme çalışmalarını sürdürüyor. Türkler, Avsallar ve Okurcalar mahallelerinde başlatılan çalışmalar Elikesik, Konaklı, Toslak, Payallar, İncekum, Hacıkerimler ve Gözübüyük mahallelerinde devam edecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, batı mahalle muhtarları ile gerçekleştirildiği istişare toplantısında talep edilen bölgelerin asfaltlanmaları, yeni yol açımı, yol genişletme gibi çalışmalar 2021 yılı asfalt sezonunda tamamlanacak.



“Asfalt için 7 Temmuz'da ihale yapacağız”

Konu ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Muhtarlarımızla tek tek görüşerek oluşturduğumuz program dahilinde yaz sezonunda 70 kilometre asfalt dökerek, batı bölgemizdeki asfalt ve yol ile ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz. 70 kilometre asfaltın bir kısmını kendimiz bir kısmını ihale yolu ile gerçekleştireceğiz. Doğu ve Batı mahalleleri için programa aldığımız asfalt için 7 Temmuz'da ihale yapacağız. Hızlı bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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