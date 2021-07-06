Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısında artış

Antalya’da son bir hafta içerisinde 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısında artış yaşandı. 1925 Haziran tarihleri arasındaki 32,96 olan rakam son açıklanan haritada 35,91’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son harita açıklandı. Haritaya göre, Antalya’da 1925 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 32,96 iken bu rakam 26 Haziran2 Temmuz arasında 35,91’e yükseldi. Kentte Covid19 aşılama çalışmaları da devam ediyor. Antalya’da bugüne kadar 1 milyon 218 bin 877’si birinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 852 bin 384 aşı uygulandı.



Isparta’da vakalar arttı

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da ise bir önceki haritada 60,04 olarak açıklanan 100 bin kişide görülen vaka sayısı son haftada 72,22’ye yükseldi. Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen kenti Isparta’da uygulanan Covid19 aşı sayısı ise toplam 359 bin 270 oldu.



Burdur'un da vaka sayısı arttı

Burdur'da da vaka sayılarında artış yaşandı. Kentte 1925 Haziran arasında 46,05 olan 100 bin kişide görülen PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 26 Haziran2 Temmuz tarihleri arasında 55,04’e yükseldi. Burdur’da ise uygulanan aşı sayısı toplam 224 bin 407 olarak belirtildi.

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