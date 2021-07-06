Kumluca’daki ekolojik çeşitlilik haritalandırılacak

Antalya'nın Kumluca İlçesinde “Orman Ekosistem Hizmetleri Raporunun Hazırlanması ve Biyolojik Çeşitliliğin Yönetim Planlarına Entegrasyon Önerilenin Geliştirilmesi” konulu seminer düzenlendi.

Orman içindeki ekolojik çeşitliliği (hayvan, böcek ve bitki) tespit etmek ve konumlandırmak amacıyla Kumluca Uygulama Oteli toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere, Orman Genel Müdürlüğü Eko Sistem Hizmetleri Şube Müdürü Umut Ahmet Şekercan, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Abdullah Yüksel, Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, Proje sahibi, Orman Yüksek Mühendisi Yılmaz Bilensoy, Prof. Dr. Serkan Gülsoy, Doç. Dr. Halil Süel, Doç. Dr. Ahmet Mert, Orman Bölge Şefleri ve orman işletme personelleri katıldı.

Seminerde, seminerin açılış konuşmasını proje sahibi Orman Yüksek Mühendisi Yılmaz Bilensoy yaptı. Yılmaz Bilensoy, “Bu seminerde Kumluca bölgesindeki ekolojik çeşitliliğe değinilecek. Amacımız öncelikle ekolojik çeşitliliği ortaya çıkarmak ve haritalandırmaktır. Çeşitliliği ortaya çıkarmak yetmez. Amaç bunların nerelerde olduğunu tespit etmek ve harita üzerinde belirterek, konumlandırmaktır. Önemli olan budur. Bu çalışmaları yaparken de orman bölge şeflerimizden ve orman işletme müdürlüğümüzün bilgilerinden faydalanacağız” dedi.



Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ise,“ Ekolojik varlığın nerelerde olduğu tespit edilecek. Değerli hocalarımız tarafından haritalandırılacak, konumlandırılacak. Bu çalışmalar rapor haline getirilecek. Bu çalışmalar rapor haline getirilip kitap şeklinde basılınca bizim arşivlerimizde bulunacak. Bizde bu her zaman bu arşivden yararlanacağız. Çok yararlı bir çalışma olacak” diye konuştu.

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