Çavuşoğlu: Daha önce muzu ithal ederken bugün muz, mango, avokado ihraç eder hale geldik

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya´nın Alanya ilçesinde açılışı yapılan Türkiye´nin ilk tropik meyve entegre tesisinin temel atma törenine telefon bağlantısıyla katıldı. Çavuşoğlu, "Bugün açılışını yaptığımız avokado ve tropikal ürünler işleme tesisleri beni heyecanlandırdı. Bu tesis Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir özetidir. Daha önce muzu ithal ederken bugün muz, mango, avokado gibi tropikal meyveleri ihraç eder hale geldik" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi tarafından Türkiye´nin ilk avokado tropik meyve entegre tesisinin temeli Alanya´da atıldı. İmamlı Mahallesi´nde yapılacak tesisin temel atma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bulunduğu Litvanya´dan telefon bağlantısıyla katılırken, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy, MÜSİAD üyeleri ve davetliler ise alanda hazır bulundu.

'BU TESİS TÜRKİYE'NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİN DE BİR ÖZETİDİR'

Bakan Çavuşoğlu, törene katılanlara yaptığı konuşmada, çiftçi geçmişiyle her zaman gurur duyduğunu belirterek, "Babamın çiftliğinde büyümenin faydasını, çektiğimiz zorlukların faydasını hayatımızın her aşamasında gördük. Babama kardeşime ağabeylerime teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız avokado ve tropikal ürünler işleme tesisleri beni heyecanlandırdı. Bu tesis Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir özetidir. Daha önce muzu ithal ederken bugün muz, mango, avokado gibi tropikal meyveleri ihraç eder hale geldik. Antalya sadece turizmin değil tarımın da merkezi olduğunu söylüyoruz. Bu yenilikçi fikri uygulamaya koyduğu için özellikle MÜSİAD Alanya Başkanı Mustafa Durusoy'u ve ortaklarını kutluyorum. Ayrıca Mustafa Bey´i ve yönetimini olağan genel kurulda görevi devam ettirdikleri için başarılar diliyorum" dedi.

'BİRLİKTE TÜRKİYE´NİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYORUZ'

Sadece Türkiye'de Alanya'da değil 95 ülkede faaliyet gösteren MÜSİAD ile yurt dışında da birlikte çalıştıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Birlikte Türkiye´nin gücüne güç katıyoruz. MÜSİAD son olarak KKTC'de temsilcilik açtı. MÜSİAD´ın bu dinamizmi KKTC ekonomisine de güç katacaktır. Girişimlerimizin Türkiye'nin önünü açtığını gittiğimiz ülkelerde görüyoruz. MÜSİAD'ın da buna öncülük ettiğini görüyoruz. Bu bakımdan da MÜSİAD'ın yurt dışındaki teşkilatlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de MÜSİAD'ın ve girişimci insanlarımızın yanındayız. Açtığımız her yerdeki temsilcilik ticaretimizi de artırıyor. Merkez Bankamızın bir araştırmasına göre büyükelçilik açtığımız son 39 ülkeyle ticaretimiz yüzde 27'den daha fazla arttı."

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Temeli atılan tesisten çıkacak ürünlerin ihracatını hep birlikte yapmaları gerektiğini de aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bugün açılışını yaptığımız tesisleri de çıkan ürünlerin yurt dışına ihracatını hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu sene ihracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız. Geçen ay, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 40'tan fazla artış var. Bu sizin gibi girişimcilerimiz sayesinde oluyor. Tesisimizin hem ortaklarına hem Gazipaşa hem de Alanya'ya hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

'BÖLGEYE YENİ BİR ÜRETİM ANLAYIŞINI GETİRECEĞİZ'

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "MÜSİAD Alanya´nın girişimciliği ile avokado ve tropikal ürün işleme tesisinin temelini atıyoruz. Bunlar aynı zamanda katma değer içeren ürünler. MÜSİAD burada sadece bir işleme merkezi açmıyor. Bu bölgeye yeni bir üretim anlayışını getireceğiz" dedi.

Öte yandan, 5 bin 666 metrekare arazi üzerine kurulacak tesisin 2 kattan oluşacak bina, fidan üretim serası, tropikal meyve perakende satış yeri, gübre ve zirai ilaç bayi, sulama sistemleri satış yeri, laboratuvar ile örnek tropikal meyve bahçesinden oluşacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-07-06 22:04:05



