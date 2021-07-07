Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın

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Mithat ABAKAN/MANAVAGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çolaklı turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bacasında dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Baca içerisindeki kurumun alev almasıyla çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle otelde maddi hasar meydana geldi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-07-07 11:46:09



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