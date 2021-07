Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pazar günü kısıtlamasının kalkması ve mangal sezonunun açılmasıyla birlikte, tavuk etine rağbetin iki kat arttığını kaydetti. Yardımcı, beyaz ete yapılan zammın fazla olmadığını belirterek, kanat ve kelebeğin fiyatının yüksek olduğunu bu nedenle vatandaşların bütün tavuğu mangallık olarak almalarını önerdi.

Osman Yardımcı, mangal sezonunun açılmasının yanında korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamasının kaldırılmasıyla, et ve tavuk ürünlerine rağbetin arttığını söyledi.

Bonfile ve pirzolanın fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Yardımcı, “Bizim genelde et olayımız kıyma ve kuşbaşıdır. Biz bunu baz alırız. Tavukta da bütün tavuğu ele alırız. Bütün tavuk mangallık şeklinde hazırlandığı zaman 4 kişiyi rahatlıkla doyurur. Bütün tavuğun fiyatı ise 36 ile 40 lira arasında fiyatı değişir. İki çeşidi olan, bir kilo kanat alırsan fiyatı 48 ile 58 lira arasında bir ödeme yaparsınız. Bu tavuğun lüksü oluyor. Kelebek, kanat pahalı yemeyin kardeşim. Onun yerine bütün tavuk alın her şey var. Kanat, but, göğüs kelebek var” diye konuştu.



"Bütün tavuk alalım"

Pazar kısıtlamasının kalkması, mesire yerlerinin açılmasıyla piknik sezonunun açıldığını hatırlatan Yardımcı, “Mangalın üzerine koyacağınız en ucuz ürünler köfte ve tavuktur. Kanat ve bonfile alırsan bunun fiyatına katlanırsınız. Bütün tavuğumuzu köftemizi alalım mangalımızı yapalım” dedi.



"Fırsatçılık yapmasınlar"

Tavuk etine yapılan zamlara da değinen Yardımcı, “Pandemi döneminde birçok ürüne yüzde yüze yakın zam geldi. Bir tavuğa yüzde 20 zam gelmişse bile büyük bir şey değil. İki senedir zaten zam yoktu, aynı fiyatla satıyorduk. Zam olacak. Yeme, elektriğe diğer girdilere zam geliyor. Tavuğu üretmek, bir koyun ve keçiyi üretmekten daha zor. Tavukçularda fırsatçılık yapmasın. Vatandaşın yediği tavukta kimsenin fazladan gözü olmasın. Bugünkü zammın üstüne zam gelirse gereken şikayeti yaparız. Vatandaşın alım gücü zaten zayıf, pandemi herkesi etkiledi. Vatandaşın tavuğuna, mangalına göz dikmeyelim” ifadelerini kullandı.



"Satışlar iki kat arttı"

Tavuğa son yapılan zammın 1 lira olduğunu kaydeden Osman Yardımcı, “Bugün bütün tavuk fiyatı kilosu 19 lira. Kanat lüks. Onun yerine iki kilo köfte ya da bütün tavuk alırım. Bir kilo kanat 48 lira, onun da yarısı kemik, yarısı deri. Kısıtlamaların kalkmasıyla işlerimiz arttı. Kısıtlamasız ilk hafta sonu tezgahımızda bir tavuk bile kalmadı. Geçen haftaya göre iki katı ürün almıştık hepsi satıldı. Yüzde 100 satışta artış yaşandı” diye konuştu.

Yardımcı, vatandaşın yerel esnafına kasabına sahip çıkmasını istedi.

Kasap reyonlarında, kelebeğin kilosu 4850, kanat 4850, baget 25, incik 27 ve bütün tavuğun kilosu 20 liradan satıldı.

