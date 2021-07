Manavgat Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete girdi

Manavgat Belediyesi tarafından kentin eğitim hayatına katkı amacıyla Taşağıl Mahallesi’nde yaptırdığı Kreş ve Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle açıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, açılış öncesinde çocuklarla ve konuklarla tek tek ilgilendi. Törende Tayfun Yılmaz şefliğindeki Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu sahne alarak söyledikleri şarkılarla katılanlara neşeli anlar yaşattı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türk halkı olarak pandemi sürecinde zor günler geçirildiğini, tehlikenin geçmemiş olmasına rağmen yavaş yavaş normal hayata adım atıldığını söyledi.



"Eğitim önceliğimizdir"

Manavgat’ta kara bulutları dağıtarak yatırımlara hız kazandırmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Şükrü Sözen, öncelikli yatırımların eğitim alanında olduğunu kaydetti. Manavgat belediyesi olarak eğitim yolculuğunda meşakkatli, zor ama bir o kadar da mutlu eden yol katettiklerini dile getiren Sözen, “İlk göreve geldiğimizde kendimize bir yol haritası belirlememiz gerekirdi. Kendinize özel değerler bulup, hizmetlerinizi yerine getirmeniz gerekiyordu. Bizim en önemli değerimizin çocuklar ve gençler olduğunu düşünmüştük. İlk yatırımlarımız çocuklarımız ve gençlereydi. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkenin yarınlarını çocuk ve gençlerde görmüş. Onları sağlam yetiştirdiğimizde ülkenin temellerinin sağlam atılacağını düşünmüş. Bizim eğitimde çıktığımız yol, meşakkatli zor bir yoldu. " dedi.

Göreve geldiklerinde belediyeye ait bir eğitim yuvasının olmadığını söyleyen Sözen, şimdi gençlik merkezleri, kreşler, engelsiz merkezleri, etüd merkezleri olduğunu kaydetti. Sözen şöyle devam etti: " Şimdi iki yeni eğitim yuvasını daha kazandırıyoruz. Kreşlerimizin sayısı 4’e çıkacak. Bundan çok mutluyuz. Burası 242 metrelik bir alan uzay sınıfı, orman sınıfı, deniz sınıfları var, çocuklarımızın oyun alanları var. Onları çağdaş, Atatürkçü birer birey olarak yetiştireceğiz. Yarın da Sarılar Mahallemizde kreş açılışımız olacak” dedi. Sözen, tasarruf genelgesine de değindiği konuşmasında şunları söyledi. “Bir hafta önce elimize bir genelge geldi. Genelgede tasarruf tedbirleri nedeniyle her türlü yatırımın durdurulması gerektiği belirtilmiş. Göreve geldiğimiz an itibarıyla her türlü şartları zorlayarak hiçbir bahane üretmeden yatırımlarımızı yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Şahin Tepesinde büyük bir etüd merkezi projesi çalışmamız vardı ve ihale aşamasına gelmişti. Bu projenin startını verecekken şimdi tasarruf genelgesine takılabilir. Ancak elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah zorlukları aşabiliriz "

