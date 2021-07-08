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9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda Bayram için hem Türkiye'den hem de müslüman ülkelerden büyük talep var Otellerin gecelik konaklaması 300 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor POYD Başkanı Atmaca: "Bütçenize, kesenize uygun mutlaka bir tatil planlayabilirsiniz”

İHA

9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda Bayram için hem Türkiye'den hem de müslüman ülkelerden büyük talep var Otellerin gecelik konaklaması 300 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor POYD Başkanı Atmaca: "Bütçenize, kesenize uygun mutlaka bir tatil planlayabilirsiniz”

Ülkelerin seyahat kısıtlamalarını kaldırması ile hareketlenen turizm sektörü, okulların kapanması, Kurban Bayramı ve kısıtlamaların kalkması ile iç turizmi de harekete geçirdi. Otellerdeki rezervasyonlar dolma noktasına gelirken konuyla ilgili konuşan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Son yılların en yoğun, en kalabalık Kurban Bayramı’nı geçireceğiz” dedi.
Rusya ve Almanya’nın seyahat kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Haziran sonu itibari ile 1.5 milyonu aşan turisti ağırlayan Antalya, Kurban Bayramı’nın gelmesi ile birlikte yerli turistlere de merhaba dedi. 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, 1.5 yılın ardından gönül rahatlığı ile tatil yapabilmek için otel rezervasyonlarına akın etti. Müslüman ülkelerden de Kurban Bayramı için yoğun talep alan Antalya’da, otellerin doluluk oranı yüzde 80’e kadar çıktı. Her bütçeye uygun tatil seçenekleri ile kapıları yerli ve yabancı turistlere açan şehirde, bayramın hareketliliği otellerde başladı.

“Türkiye’den hem de Müslüman ülkelerden çok yoğun bir talep var”
Talebin Türkiye ve Müslüman ülkelerden geldiğine değinen POYD Başkanı Ülkay Atmaca, “Kurban Bayramı için rezervasyonların şu anki durumu gayet iyi. Özellikle Kurban Bayramı’nda hem Türkiye’den hem de Müslüman ülkelerden çok yoğun bir talep var. Son yılların en yoğun, en kalabalık Kurban Bayramı’nı geçireceğiz. Şuan görüntü ve talep bize bunu gösteriyor” dedi.

“Dün 293 uçakla yaklaşık 62 bin turist geldi”
Gelen turist sayılarına dikkat çeken Atmaca, “Haziran sonu itibari ile Antalya’ya gelen turist sayısı 1,5 milyonu buldu. Son 10 günde de Rusya’dan gelen turist sayısı çoğaldı. Şuan ilk sırada Rusya var. 22 Haziran’dan beri Antalya’ya çok yoğun turist alıyoruz. Dün 293 uçakla yaklaşık 62 bin turist geldi” diye konuştu.

“Bütçenize, kesenize uygun mutlaka bir tatil planlayabilirsiniz”
Her bütçeye uygun tatil seçeneği olduğundan bahseden Ülkay Atmaca, “Otellerin doluluk oranı yüzde 50 ile 80 arasında değişiklik gösteriyor. Bazı oteller tamamen dolu. Ürün farklılığı ve fiyat dengesine bağlı olarak otel dolulukları değişiyor ama genel doluluk oranları iyi. Her otelin kendine göre farklı tatil paket seçenekleri var. Antalya’da çok geniş bir ürün yelpazesi var. Bugün 300500 TL arası tatil yapabileceğiniz yer de var 35 bin TL arasında kalacağınız yerlerde mevcut. Antalya’nın tamamında 450’den fazla 5 yıldızlı otel var. Çok fazla ürün seçeceğiniz olduğu için her bütçeye uygun tatil seçenekleri mutlaka var. Talep yoğun ama buna endeksli olarak da çok ekonomik ve pahalı seçeneklerde var. Bütçenize, kesenize uygun mutlaka bir tatil planlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Türk turizmi olarak hazırız”
Gerekli tüm önlemlerin alındığına değinen Atmaca, “Geçen sene Güvenli Turizm Sertifikası ile başlamıştık. Şu an 180 maddelik turizm sertifikası devam ediyor. Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olup açık olan tesislerdeki personelin çok büyük bir bölümü aşılandı. Dolayısıyla hem Güvenli Turizm Sertifikası hem aşı ile birlikte biz sezona hazırdık zaten. Şuan bir tek İngiltere kaldı açılmayan. İngiltere için 21 Temmuz’da bir karar bekliyoruz. 21 Temmuz’da İngiltere’de açılırsa bütün ülkelerin talep edip seyahat ettiği bir yer haline geleceğiz. Türk turizmi olarak hazırız. En az evinizdeki güven ve hijyen koşullarında her tesise gelip gönül rahatlığı ile tatil yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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