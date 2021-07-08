Kaş Belediyesi güreş takımı Kırkpınar için Edirne’ye uğurlandı

Kaş Belediyesi güreş takımı, bu yıl 911 Temmuz’da düzenlenen 660. Kırkpınar Güreşlerine katılmak üzere dualarla Edirne’ye uğurlandı.

Güreş kafilesi, takım otobüsüyle belediye binası önünden dualar eşliğinde Edirne’ye hareket etti. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, uğurlama öncesinde 19 güreşçi ve antrenör Barış Alagöz’le bir araya geldi.Başkan Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, ata sporu güreşin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, her zaman sporcuların yanında olduklarını belirtti. Güreşin sadece spor olmadığını, kişiliği, kimliği ve performansı da etkilediğine dikkati çeken Başkan Ulutaş, “Spor yaparak kötü alışkanlıklardan kendimizi muhafaza ediyoruz. Dostluk, kardeşlik hukukumuz oluşuyor. Spor, kardeşlik için barış için dostluk için bulunmaz kaftan” dedi.

Başkan Ulutaş, sporculara müsabakalarda başarı dileyerek, “Kaş’ı, Antalya’yı en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Sizler oldukça Kaş’ın sesi daha çok duyulacaktır. İnşallah, hem ülke hem dünya çapında sizleri iftiharla izleyeceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Kafilenin uğurlanması sırasında, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu ve sporcuların aileleri de hazır bulundu.

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