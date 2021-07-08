Başkan Uysal: “Danıştay'ın Kırcami kararında düzeltmeye gitmesi bizim için sürpriz olmadı”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Danıştay’ın Kırcami kararında düzeltmeye gitmesinin sürpriz olmadığını belirterek “Her ortamda Kırcami için alınan kamu yararı kararının geçerli ve yürürlükte olduğunu ifade ediyorduk. Şimdi, daha iyi haberleri, inşallah, Konya’dan, imar planlarının iptaline yönelik kararlarının görüşüldüğü Bölge İdare Mahkemesi’nden bekliyoruz” dedi.

Antalya’da, 1986 yılında bugün Aspendos ve Termesos bulvarları kenarında kalan yerlerin imara açılmasıyla başlayan ve sonrasında planlar, mahkeme kararları, iptaller, itirazlar, yeniden yapılan planlarla geçen 35 yıl içinde kentin merkezinde ama kentten ayrı bir ada haline gelen bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami hakkında Danıştay 10’uncu Dairesi önemli bir karar verdi. İçişleri Bakanlığı’nın bölgenin imara açılması için 2013’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca aldığı kamu yararı kararı hakkında Danıştay, İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir ve Muratpaşa belediyeleriyle birlikte Kırcami Bölgesini Geliştirme Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (KIRYADER) taraf olduğu davada kendi kararında düzeltmeye gitti. Danıştay, kamu yararı kararının iptali istemini reddeden Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin kararına ilişkin daha önce aldığı bozma kararını, tarafların kara düzeltme başvurusu üzerine kaldırdı.



“Karar bizim için sürpriz olmadı”

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, dava sürecinde Danıştay 10’uncu Dairesine, hazırlatılan uzman raporu çerçevesinde ek mütalaa sunduklarını söyledi. Rapor ve ek mütalaanın Kırcami’de güncel durumu ayrıntılarıyla gözler önüne serdiğini dile getiren Başkan Uysal,“Aksi bir karar, bu mücadelede bizi çok geriye itecekti ama beklediğimiz, bizim için sürpriz olmayan bir karar oldu. Çünkü ortada somut, bilimsel veriler var. Kırcami’de artık imar plan sürecinden geri dönüş yok. Bu süreç, bölge sakinleri için her zerresinde haklı oldukları sosyoekonomik mücadele. Bizler içinse bir onur mücadelesi. Bundan geri dönüş yok. Geri adım mümkün değil. Her anlamda mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Şimdi, daha iyi haberleri, inşallah, Konya’dan, imar planlarının iptaline yönelik yerel mahkeme kararlarının görüşüldüğü Bölge İdare Mahkemesi’nden bekliyoruz. Danıştay’ın bu kararını da Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne de vakit kaybetmeden gönderdik” dedi.



“Davanın seyrini değiştirdi”

Muratpaşa Belediyesi’nin sunduğu ve Danıştay’daki davanın seyrini değiştiren uzman raporu, Kırcami’nin tarım alanı olup olmadığından, planlamanın Antalya için önemine kadar birçok soruya cevap veriyor. Danıştay’ın karar değiştirmesini sağlayan rapor, 83 sayfadan oluşuyor.

Raporda, Kırcami tarımsal bütünlüğünü kaybetmiş, yeter gelire sahip tarım alanın bulunmadığı, kentten kopmuş bir alan olarak tarif ediliyor. Kullanım karmaşası nedeniyle bölgede bakımsız seralar ve kaderine terk edilmiş tarım alanları oluştuğu raporda ayrıntılarıyla ifade edilirken Kırcami’nin kent sorunlarına çözüm olma potansiyeliyle imara açılmasında kamu yararı olduğu da dile getirildi. Kırcami’nin kendi haline bırakılması durumunda çelişkilerin, bireysel ve toplumsal sorunların artacağı da savunulurken uzman raporunda bölgeye ilişkin şu sarsıcı saptamalar dikkat çekti: “Bu kadar büyük bir alanın tanımsız bırakılarak kaderine terk edilmesi kent güvenliği için zafiyetler oluşturacaktır. Yaklaşık 30 bin nüfuslu bir alanda sadece kanalizasyon sisteminin bulunmuyor olması bile bu alanın acilen bir plan dahilinde disipline edilmesinin zorunlu kılmaktadır. İmar planı beklentisi, kişisel ve toplumsal düzeyde çok ciddi sosyal, ekonomik, psikolojik çelişki ve sorunlar oluşturmuş "

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