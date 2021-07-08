38 üreticiye 105 bin faydalı böcek dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “yerelden kalkınma” hedefi doğrultusunda üreticilere faydalı böcek desteğini sürdürüyor. Kumluca’da 38 üreticiye 350 dekar alan için faydalı böcek dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından turunçgiller ve narda ciddi kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadele için Kumluca İlçesi’nde faydalı böcek dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekip tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirildi.Kumluca Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, faydalı böcek salınımı ile ilgili bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından, toplantıya katılanlarla beraber narenciye bahçesine faydalı böcek salınımı gerçekleştirildi. 38 üreticiye 350 dekar alan için 105 bin predatör avcı böcek (Cryotolaemus montrouzieri) ile 210 bin parazitoit (leptomastix dactylopii) dağıtıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen faydalı böcekler ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, pestisit kalıntısının önüne geçilmesi ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi hedefleniyor.

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