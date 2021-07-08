Konyaaltı’nda okullara bakım onarım çalışması yapılıyor

Konyaaltı Belediyesi, eğitimöğretim yılının kapanmasıyla ilçedeki okulları yeni eğitim yılına hazırlamak amacıyla boya, bakımonarım desteği sağlıyor.

20202021 eğitimöğretim yılının kapanmasıyla Konyaaltı Belediyesi ekipleri, gelen talepler doğrultusunda ilçedeki okullarda boya, bakım ve onarım çalışması yürütüyor. Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, talep listesine göre okullarda düzenlemeler yapıyor. Ekipler bugünlerde, Bedriye Bileydi İlkokulu ve Z.Marsel Z.Denizhan Öner İlkokulu’nun iç ve dış cephesini boyayarak, bakımonarım çalışması gerçekleştiriyor.



“Çocuklar iyi koşullarda eğitim almalı”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eğitim kurumlarına çok önem verdiklerini söyledi. Başkan Semih Esen, okullardan gelen talepleri büyük ölçüde karşılamaya çalıştıklarını belirterek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alması amacıyla eğitim kurumlarımızın isteklerini yerine getiriyoruz. Özellikle yaz aylarında, okulların da tatile girdiği bu dönemde gerekli bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Okullarımızın çevre düzenlemesi, boya, gerekli tadilat işlerini yapıyoruz” dedi.

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