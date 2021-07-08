Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya’da motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Sorgun bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden Antbirlik istikametine seyir halindeki Ahmet Erşan’ın kullandığı 07 J 0382 plakalı ticari taksi, MATSO kavşağında Bahçelievler Mahallesi 5062 sokaktan Sorgun Bulvarına çıkan Bülent Genç’in kullandığı 16 AEG 806 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yolun karşı şeridine fırlarken motosiklet ise yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Bülent Genç, 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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