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Hırsızlık yapmadan önce tanınmamak için dövmesini gizledi Motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına takıldı

İHA

Hırsızlık yapmadan önce tanınmamak için dövmesini gizledi Motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına takıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde kolunda dövmesinin fark edilmemesi için örtüyle gizleyen hırsız motosiklet çalarken güvenlik kameralarına takıldı. Motosiklet sahibi Hasan Ali Durbali, “Pazartesi günü motora aşağı yukarı bin lira masraf ettim lastiklerini ve vizesini yaptırmak için. Komple motoru sıfırdan yaptırmıştım” dedi.
Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında park halindeki motosikletin kilidini kıran hırsız ittirerek otoparka getirdi. Burada düz kontak yaparak çalıştırdı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar ise güvenli kameraları tarafından kaydedildi. Markette yöneticilik yapan motosiklet sahibi Hasan Ali Durbali, “Saat 14.20 sıralarında motosikletimle işe geldim. Motosikletimi marketin yan tarafına park ettim. Saat 17.50 civarlarında işim gereği dışarıya çıkmak zorunda kaldım. Dışarıya çıktığımda motorumun yerinde olmadığını fark ettim. Motorum kilitliydi, büyük ihtimalle kilidi kırarak ve ittirerek otopark kısmına götürüyor. Orada araçların arasında 23 dakika sonra düz kontak yapıp çalıştırıp götürüyor. Pazartesi günü motora aşağı yukarı bin lira masraf ettim. Lastiklerini ve vizesini yaptırmak için. Komple motoru sıfırdan yaptırmıştım. Büyük ihtimalle motoru daha önceden takip etmiş. Çünkü bilinçli yapılan bir şey bu. Sürekli park edildiğini biliyor. Güvenli kamerasına baktığımda sağ kolunda ya dövme vardı onu da da örtü gibi bir şeyle kapatmış. Güvenlik kamera kaydını polise verdim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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