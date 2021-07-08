Oba Hatipoğlu Sokak’ta kaldırım çalışması

Alanya Belediyesi, kaldırımı ve yaya geçidi olmayan cadde ve sokaklarda başlattığı kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Saray Mahallesi Salı Pazarı yolunda kaldırım çalışmasını tamamlayan ekipler, Oba Mahallesi Hatipoğlu Sokakta çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Oba Mahallesi Hatipoğlu Sokak’ı kaldırımla buluşturuluyor. Kaldırım çalışması esnasında yolun imar planındaki gerçek uzunlukları kapsamında genişletildiğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yeni çevreyolu kavşağından başlattığımız kaldırım ve genişletme çalışması Oba PTT Caddesi’ne kadar devam ediyor. Bu bölgede öncelikle yayaların güvenliği ve araç trafiğinin kontrolü bakımından çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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