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(Özel) Antalya Havalimanı'nda tarihi yoğunluk Günde 280 uçakla 55 bin yolcunun iniş yaptığı havalimanına temmuz ayının ilk haftasında 180 bin Rus turist geldi Turist sayısında rekor yıl olarak kabul edilen 2019 yılının aynı dönemi ile fark yüzde 20’ye düştü

İHA

(Özel) Antalya Havalimanı'nda tarihi yoğunluk Günde 280 uçakla 55 bin yolcunun iniş yaptığı havalimanına temmuz ayının ilk haftasında 180 bin Rus turist geldi Turist sayısında rekor yıl olarak kabul edilen 2019 yılının aynı dönemi ile fark yüzde 20’ye düştü

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya’ya günde ortalama 280 uçakla 55 bin turist geliyor. Bu yıl temmuz ayının ilk haftası 180 bin Rus turistin geldiği Antalya, rekor yıl olarak kabul edilen 2019 yılının aynı dönemi ile farkı yüzde ise yüzde 20’ye indirdi.
Korona virüs kısıtlamalarının kalkması, Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı ile turizm kenti Antalya’da turist haraketliliği üst seviyeye çıkmaya başladı. Akdeniz’in incisi Antalya, deniz, kum, güneş, tarihi ve kültürel yapıları, misafirperverliği, lüks konaklama tesisleri ve alternatif turizm çeşitliliği ile dünyanın farklı noktalarından misafirlerini ağırlıyor. 2019 yılında 15,6 milyon yabancı, 7 milyona yakın da yerli turistle rekorların kırıldığı Antalya’da haziran ayının son haftasından itibaren hareketlilik arttı. Kentin lokomotif pazarı, Rusya’nın 22 Haziran’da uçuş kısıtlamalarını kaldırması, Almanya’nın da tatile gelen vatandaşlarından PCR testi zorunluluğunu kaldırması kararlarıyla yoğunluğunun iki katından fazla olmasına neden oldu. FT Havalimanı’nda hem terminal hem de terminal 2’de yoğunluğun olduğu gözlemlendi. Antalya’ya Rusya, Ukrayna ve Almanya’nın yanı sıra Avusturya, Polonya, Özbekistan, Kırgızistan, Fransa, İsrail, Lübnan, İsviçre, Çekya, Hollanda, Letonya, Belçika, Fransa, Ürdün, Moldova, Bosna Hersek, Makedonya, Kazakistan, Belarus, Romanya, Macaristan gibi ülkelerden turistlerin geldiği görüldü. Çoğunluğu aile şeklinde gelen turistler, pasaport ve bagaj alım işlemlerinin ardından gelen yolcu çıkış bölümü karşısında kurulan acente gişelerindeki son işlemlerinin ardından otobüslerle konaklayacakları otellerine geçti.

İlk kez geliyorlar
Almanya'dan tatile gelen bankacı Marvin Star, Antalya'yı internetten araştırdıktan sonra gelmek istediğini belirterek, "Antalya'ya ilk kez geliyorum ve bir hafta kalacağım. Güzel bir şehir, pandemi önlemlerinin de üst seviyede olduğunu gördük. Güzel bir tatil yapıp ülkemize döneceğiz" diye konuştu.
Almanya'dan ilk kez Antalya'ya gelen hemşire Katherina May ise kentin denizi ve güneşi ile ilgili olumlu bilgiler aldığını ifade ederek, "Güvende ve güzel bir tatil yapmak istiyoruz" dedi.

"Günde 280 uçak geliyor"
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Rusya’dan geçtiğimiz ayın 22’sinde başlayan turist akını ile havalimanında ciddi bir yoğunluğun yaşandığını bildirdi. Bu yoğunluğun sadece Rusya kaynaklı olmadığına değinen Varol, “Almanya’dan gelen yolcu sayısında da ciddi artış var. Şu anda günlük yaklaşık yurt dışından 55 bin yolcu gelişimiz var. Bu sayı bir ay önce 20 bin seviyelerindeydi. Şimdi bir önceki ayın iki katından fazla bir sayıya ulaştık. Günlük 280 de uçak gelişi var. Bunlar da ciddi rakamlar” diye konuştu.

"Yüzde 30 fark kaldı"
İçinde bulunulan yolcu sayısını 2019 yılı rakamları ile kıyaslayan Varol, “2019 yılının temmuz ayının ilk haftası ile 2021 yılının temmuz ayının ilk haftasını kıyasladığımızda sadece eksi 30 bir fark var. 2019 yılının temmuz ayının bir haftasında yaptığımız operasyonun yüzde 70’ini içinde bulunduğumuz Covid19 döneminde yapıyoruz. Bu durumda hem bölgeye hem de ülke turizmine ciddi katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bunun temelinde ülkemizde alınan önlemler, havalimanında alınan önlemler, bakanlığın güvenli turizm sertifikasyonu çalışmaları bu organizasyonun bir parçası” dedi.

Günde 55 bin yolcu geliyor
Antalya’ya gelen turist sayısının artarak devam edeceğine işaret eden Deniz Varol, “İngiltere gibi iç sıkıntılar yaşayan ülkelerde sorunların çözülmesiyle onların da gelmesini bekliyoruz. Onlar da dahil olduğunda 2019’un rakamlarına çok yaklaşacağımızı umut ediyorum. Temmuzun ilk haftası 2019 aynı döneminin sadece yüzde 30 gerisinde. Her gün 55 bin yolcuya ‘hoş geldiniz’ diyoruz. Bu rakamlar Antalya’nın turizmin başkenti olduğunu gösteriyor. Alınan önlemler, gelen bu rakamlar herkese güven aşıladı, bunun sonucunu da görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Rus trafiğinde 2019 rakamlarının dönem dönem üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz”
22 Haziran’da başlayan Rus trafiğinin büyük bir ivme kazandığını kaydeden Varol, “Bu yılın temmuz ayının ilk haftasında Antalya’ya 180 bin Rus turist gelmiş, 2019 yılının aynı döneminde bu rakam 210 binmiş. Yüzde 2022’lik bir düşüş var bu yıl, 2019 yılının aynı dönemine göre. Ama biz halen Rus yolcu sayısında üst seviyeye ulaşmadık. Önümüzdeki günlerde Rusya’nın 1314 farklı noktasından uçuşlar ilave olarak başlayacak. Bu yeni uçuşlar rakamı oldukça yukarıya taşıyacaktır. Rus turist sayısında 2019’u göreceğimizi umut ediyorum. Bugün bile sadece 2019 rakamlarının yüzde 20 gerisindeyiz. Biz Rus trafiğinde 2019 rakamlarının dönem dönem üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi.

"Yüzde 50’nin üzerinde bir Ukrayna trafiği Antalya’da gözlemleniyor"
Ukraynalı turist sayısında 2019 yılının çok çok üstünde olduklarını ifade eden Varol, “Yüzde 50’nin üzerinde bir Ukrayna trafiği Antalya’da gözlemleniyor. Bunun Almanya, Polonya trafiğine olumlu yönde yansımasını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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