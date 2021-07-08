Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'a anjiyo yapıldı; sağlık durumu iyi



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) BURDUR'da kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Aytemiz Alanyaspor'un forvet oyuncusu Khouma Babacar, ileri tetkik ve tedavisi için Antalya'nın Alanya ilçesindeki hastaneye getirildi. Burada anjiyo yapılan 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten kulüp doktoru İsmail Yetkin, "Şu anda ileri tetkikleri yapılıyor. İlk yapılan tetkiklerde hayati bir tehlikesi yok" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kamp çalışmalarının üçüncü gününde, oyunculardan Khouma Babacar'da göğüs ağrısı belirdi. Babacar, gece saat 00.00 sıralarında kulüp doktoruna başvurdu. Kamp tesislerinde ilk kontrolünü kulüp doktoru İsmail Yetkin'in yaptığı Babacar, daha sonra saat 05.00 sıralarında Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk kontrolde kalp spazmı geçirdiği saptanan deneyimli forvet, detaylı kontrolleri için Alanya'da kulübün anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edildi. Burdur'dan ambulansla Alanya'daki hastaneye getirilen Babacar'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldı.

'BABACAR'IN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Anjiyo sonrası ilk açıklamayı yapan kulüp doktoru İsmail Yetkin, korkulacak bir durum olmadığını, Khouma Babacar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken, "Babacar'ı biz Alanya'daki sponsor hastanemize getirdik. Şu anda ileri tetkikleri yapılıyor. İlk yapılan tetkiklerde hayati bir tehlikesi yok. Medikal tedavisi var, yarın yapılacak ileri tetkikler sonrası size daha net bir şekilde cevap verebilirim. Ama şu an size söyleyebileceğim; hayati bir tehlikesi yok" dedi.

'GECE SAATLERİNDE GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE BAŞVURDU'

Babacar'ın durumunun ilk nasıl fark edildiğiyle ilgili de bilgi veren Dr. Yetkin, "Gece yattığında mide bulantısı ve göğüs ağrısı hissettiğini söyledi. Gece beni aradı, ilk müdahalesini yaptım. Hastaneye götürdük. Orada çekilen ilk kalp grafisinde bazı şeylerden şüphelenildiğinden dolayı ileri tetkik ve tedavisi için başka hastaneye sevki uygun görüldü. Biz de sponsor hastanemize getirdik. Burada tedavisine başlandı. Şu anda ilk tetkiklerde hayati tehlikesi yok, onu net bir şekilde söyleyebilirim" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ambulansın gelişi

Babacar'ın ambulanstan indirilmesi

İsmail Yetkin RÖP.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-07-08 17:18:40



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