Muratpaşa’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Muratpaşa Belediyesi, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı doğrultusunda kurban satış ve kesim yerlerinde düzenleme çalışmalarına başladı. Muratpaşa’da bu yıl kurban satışları tek bir noktadan Ermenek Mahallesi’nden yapılacak. İlçede 5’i kapalı pazar yeri olmak üzere 7 nokta da kesim alanı olarak kullanılacak.



Muratpaşa’da, 20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Kaymakam Orhan Burhan başkanlığında Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Muratpaşa Şubesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden oluşan komisyon, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.



Buna göre, Muratpaşa’da kurban satışları tek noktadan gerçekleştirilecek. Ermenek Mahallesi Aycan 1 Sokak üzerinde bulunan alan boş alanın kurban satış yeri olarak kullanılmasına karar verilirken Muratpaşa Belediyesi 5’i kapalı pazar yeri olmak üzere 7 noktada kurulacak kurban kesim yerlerinden sorumlu olacak. Kurban kesimleri, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun kararı doğrultusunda, covid19 bulaşma riskini en aza indirmek için bayramın ilk gününde gerçekleştirilebilecek.



Buna göre, Yenigün, Sedir ve Çağlayan kapalı pazar yerlerinde Muratpaşa Belediyesi randevulu olarak kurban kesim hizmeti verecek. Randevular, Turunç Masa’nın çağrı merkezi üzerinden alınabilecek. Randevulu kesim yerleri dışında Konuksever ve Cumhuriyet kapalı Pazar yerleriyle Bayındır Pazarında vatandaşlar kendi kasaplarına kurbanlıklarını kestirebilecek. Bununla birlikte aynı zamanda kurban satış yeri olarak kullanılacak Ermenek Mahallesi’ndeki alan da vatandaşlar kurbanlıklarını kesimlerini yaptırabilecek.

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