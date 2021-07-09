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Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı

İHA

Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı

Antalya’da uçurumun kenarında mahsur kalan bir kişi, toplam 13 personelle 4 ekip tarafından 6 saatlik nefes kesen operasyon sonucu kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde M.A.Ö. isimli kişi, Cennet Vadisi mevkiinde uçurum kenarında mahsur kaldı. Mahsur kalan şahsın kayıp bilgisi, 8 Temmuz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Kaybolan M.A.Ö.'nün bulunabilmesi için Konyaaltı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığından 1, Jandarma Asayiş Timinden 3, JAK timinden 5 kişi ve AFAD'dan 4 kişilik ekip tarafından Cennet Vadisi bölgesinde arama faaliyetine başlandı. M.A.Ö. aynı gün saat 18.00 sıralarında mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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