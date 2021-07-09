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(Özel) Hakan Özmert: “Antalyaspor forması altında futbolu bırakmak istiyorum” Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert: “Takım ve şehir olarak Avrupa kupası için oynamak istiyoruz” “Geçen sene korona virüs takımımızı çok etkiledi”

İHA

(Özel) Hakan Özmert: “Antalyaspor forması altında futbolu bırakmak istiyorum” Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert: “Takım ve şehir olarak Avrupa kupası için oynamak istiyoruz” “Geçen sene korona virüs takımımızı çok etkiledi”

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da yaptıkları kampla sürdüren Antalyaspor’un kaptanı Hakan Özmert, gelecek sezon hedeflerinin Avrupa olduğunu belirterek, “Bu sene şehir ve takım olarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız ama lig başlayınca göreceğiz. Yaş olarak ben artık tecrübeli bir konuma geldim 36 yaşındayım. Oynayabildiğim kadar futbol oynamak istiyorum. Antalyaspor forması altında da futbolu bırakmak istiyorum” dedi.
Antalyaspor, Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Erzurum’a gelmeden önce yeni sezon hazırlıklarına Antalya’da başlayan Süper Lig ekibi, lige erken sürede hazır olmak istiyor. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına erken başladıklarını söyleyen Antalyaspor takım kaptanı Hakan Özmert, “Buraya geleli dört gün oldu. Bundan önce 1 hafta da Antalya’da çalışmıştık. Dolayısıyla yeni sezon hazırlıklarına biraz hızlı başladık, öyle diyelim” şeklinde konuştu.

“Yeni sezon hazırlıklarına erken başladık”
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Özmert, “Buraya geleli dört gün oldu. Bundan önce 1 hafta da Antalya’da çalışmıştık. Dolayısıyla yeni sezon hazırlıklarına biraz hızlı başladık, öyle diyelim. Gençler, eskiler ve takıma yeni gelenler uyum sağlayabilsin diye erken başladık. Bu sezona iyi hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

“Hedefimiz Avrupa Kupası”
Hedeflerinin Avrupa kupalarında oynamak olduğunu da kaydeden Özmert, “Hedef hafta hafta kendisini oluşturuyor. Geçen sene kupada yarım kalmış bir hikayemiz var öyle diyeyim. Bu sene umarım bu hedefimizi kupayı alarak gerçekleştiririz. Bu sene şehir ve takım olarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız ama lig başlayınca göreceğiz. Yaş olarak ben artık tecrübeli bir konuma geldim 36 yaşındayım. Oynayabildiğim kadar futbol oynamak istiyorum. Antalyaspor forması altında da futbolu bırakmak istiyorum. Kulüp olarak şehir olarak isteklerimiz var bunları da burada gerçekleştirebilirsem çok mutlu olurum” açıklamalarında bulundu.

“Sakatlıklar ve korona virüs bizi çok etkiledi”
Geçen sezon korona virüsün takımı kötü etkilediğini söyleyen Özmert, “Geçen sene sezonun ortalarında çok iyi gidiyorduk. Son haftalara doğru kupada finali de garantileyince biraz rahat davranmaya başladık. Tam o haftalarda korona virüs vakaları bizim takımda çok artmaya başladı. Sakatlıklar ve korona bizi çok etkiledi. Bu sebeplerle biraz sıkıntı yaşadık ve maç kazanamadık. Bu sene umarım bunları yaşamayız. Bu sene her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Ersun Yanal Türkiye’deki en iyi 3 hocadan birisi”
Ersun Yanal'la çok iyi anlaştıklarını da belirten Antalyaspor Kaptanı Hakan Özmert, “Ersun Hoca bu ülkede çok değerli bir insandır. 34 tane hoca say deseniz bunların içinde kesinlikle onu da sayarım. Hocamızla geçen sene ilk defa çalışma fırsatı buldum. Çok iyi bir hoca ve çok iyi bir çalıştırıcı. Sadece hocalık değil aynı zamanda bize abilik, babalık da yapıyor. Takım olarak gerçekten çok iyi bir ortamımız var, bunu yeni sezonda da göreceğiz” ifadelerini kullandı.(ÇKSKS)

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