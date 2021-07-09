Çapraz nakil, 1 ayda 6 hastaya hayat oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çapraz nakil, 1 ayda 6 hastaya hayat oldu

DHA

Çapraz nakil, 1 ayda 6 hastaya hayat oldu


Semih ERSÖZLERErol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, çapraz vericili böbrek nakliyle 1 ayda 6 hastaya nakil yapıldı. Geçen hafta yapılan çift kol nakliyle ilgili de konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İlk 10 gün bizim her zaman teyakkuzda olduğumuz bir süreç oluyor. Bunu atlattık gibi duruyor" dedi.
Türkiye'nin önde gelen organ nakil merkezlerinden birine sahip olan AÜ Hastanesi'nde pandeminin başlamasıyla yavaşlayan nakiller, tekrar hızlanmaya başladı. Geçen haftalarda çift kol naklinin yapıldığı hastanede, son 1 ayda Türkiye'nin çeşitli illerinden başvuran 6 böbrek alıcısı, donör değişim havuzuna başvurdu. Tıbbi uygunluk durumları değerlendirilen hastalardan tıbbi özellikleriyle eşleşen 6 hasta, çapraz nakil yöntemiyle sağlığına kavuştu.
Isparta'dan gelen Fatma Keskin'e, Konya'dan hastaneye başvuran Emine Akarsu'nun böbreği, Kesin'in kardeşi Şerife Gümüşay'ın böbreği ise Akarsu'nun eşi Ümit Akarsu'ya nakledildi. Antalya'dan Emine Pişgen, Hatice Özaktan'ın böbreğiyle İsmail Özaktan ise Pişgen'in eşi Murat Pişgen'in böbreğiyle hayata tutundu. Kahramanmaraşlı Salih Tüten'e Afyonkarahisar'dan gelen Sevim Ayvalı'nın böbreği, Ayvalı'nın eşi Osman Ayvalık'a da kardeşi Abbas Tüten'in böbreği verildi.
'ZİNCİR AMELİYATLAR'
Çapraz nakillerle ilgili basın toplantısı düzenleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ nakli merkezlerinin bu nakillerle çıtayı yukarı çıkardığını söyleyerek, "Organ nakli merkezimiz güzel bir işe imza attı. 3 çapraz nakil gerçekleştirdiler. Organ nakliyle çıtayı bir tık daha yukarı çıkardılar. Daha geniş bir altyapı ve çok ciddi bir tecrübe gerektiren zincir ameliyatlar bunlar. Amacımız organ nakli ve onkolojiyi yukarıya taşımak" dedi.
'ÇİFT KOLDA 10 GÜN TAMAMLANDI'
Hastanede geçen hafta çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır'ın ilk 10 günü tamamladığını söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Bu ameliyatların ilkini 2010 yılında yapmıştık ve şu an 11'inci naklimiz. Dünyada böyle kompozit nakil yapan bir ekip yok. Aynı ekibin hem yüz hem kol hem rahim nakli yaptığı bir merkez de yok. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Hasta yoğun bakımdan çıktı. 10 günü tamamladık ama ilk 10 gün bizim her zaman teyakkuzda olduğumuz bir 10 gün oluyor. İlk 10 gün her ameliyatın her hastalığın kendine ait özellikleri mevcut. Bu ameliyatlarda ilk 10 günde ameliyata bağlı komplikasyon olabilirdi bunu atlattık gibi duruyor. Henüz kesin bir şey söylemek için erken ama bundan sonraki süreçte de ilaçlarla komplikasyonlar olabilir. Her şey yolunda giderse belki gelecek haftaya belki daha detaylı bir açıklama yapabiliriz. Tıpta yüzde 100 konuşmak çok mümkün olmuyor. Donörümüzün çok değerli bir ailesi var. Bütün organlarını bağışladı. Birçok hastalarımızın da yüzünün gülmesini sağladı" diye konuştu.
Ekiplerinin hastalar için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de "AÜ Hastanesi organ nakliyle özdeşleşmiş hastanelerden. Hastane olarak Türkiye'nin kanayan yarasına derman olmak için son derece iyi bir çalışma yürütüyoruz" dedi.
EŞ ZAMANLI BÖBREK VE KARACİĞER NAKLİ 
AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Bülent Aydınlı ise "Merkezimizin çapraz nakil havuzu sayesinde bu hastalarımız eşleştirildi. Şu anda 6 hastamızın böbrek naklini gerçekleştirdik. Merkezimizde dün eş zamanlı olarak hem karaciğer hem böbrek nakli yapıldı. Özellikle böbrek vericilerinde robotik cerrahiyi çok sık kullanıyoruz. İnşallah bayram sonrasında alıcıda da robotik yöntem kullanmaya başlayacağız" diye konuştu. 
'ÇOK SAĞLAM EKİP VAR'
Çapraz nakil olanlardan Salih Tüten (38), "Vericim vardı ama kan uyuşmadı. Eşimin kanı tuttu ancak o da şekerden dolayı veremedi. Akdeniz Üniversitesi'nde çok sağlam bir ekip var. Sonra bir kardeşimizin olduğunu söylediler. Kahramanmaraş'tan geldik ve kanlarımız uyuştu. 1,5 ay kadar diyaliz sürem oldu. Her kişi organ bağışını bekliyor" dedi.
'EŞİME UYUM SAĞLAMADI'
Vericilerden Sevim Ayvalı (48) da "Ben eşime böbreğimi vermek istedim ama uyum sağlamadı. Başka kimseyi de bulamadık. Çapraz nakil havuzuna girdik. Kahramanmaraş'ta Salih Tüten beyin kardeşi eşime bağışladı, ben de ona Salih beye bağışladım. Çok teşekkür ediyoruz. Eşim 1,5 senedir diyalize giriyordu. Eşimin durumu da iyi" diye konuştu.
'1 HAFTADA ÇAPRAZ GRUBUMUZU BULDULAR'
Ailesinden kimsenin böbreğini alamayan Ümit Akarsu da "2 yıldır böbrek rahatsızlığım var ama henüz diyalize girmemiştim. Annem, babam, eşim verici oldular ancak hiçbirisi olmadı. Eşimle çaprazlama gruba girdik. 1 hafta gibi kısa süre içinde çapraz grubumuzu buldular. Sürecimiz sağlıklı bir şekilde ilerliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERErol AKKIR
2021-07-09 13:24:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'den zıpkınla Aslan Balığı Avcılık Yarışması
YEREL HABERLER Büyükşehir'den zıpkınla Aslan Balığı Avcılık ...
Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu Birbirlerini tanımayan, bilmeyen insanlar çapraz nakille böbrek kardeşi oldu 5'inci çift kol nakli hastası yoğun bakımdan çıktı
YEREL HABERLER Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille ...
(Özel) Ölüm yalnız yaşadığı çadırda yakaladı, köpekleri adeta görev bölümü yaptı Sahibinin öldüğünü anlayan köpeklerden biri kapıda bekledi, diğeri çevredekilere haber verdi 65 yaşındaki adam çadırında ölü bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Ölüm yalnız yaşadığı çadırda yakaladı, ...
‘Köyde Hayat Var’ projesi Demre’de
YEREL HABERLER ‘Köyde Hayat Var’ projesi Demre’de
112 hayata, 211 evine kavuşturacak Antalya’nın Kepez ilçesinde uygulanan örnek ’ALO 211’ projesiyle, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık kuruluşuna giden hastalar, 211’i arayarak evine belediyeye ait ambulansla götürülecek Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: "Belediye projelerimiz Türkiye’ye örnek" İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Güzel ve yerinde hizmet"
YEREL HABERLER 112 hayata, 211 evine kavuşturacak Antalya’nın Kepez ...
Elektrik üreten bisiklet telefon şarj edecek
YEREL HABERLER Elektrik üreten bisiklet telefon şarj edecek
(Özel) Hakan Özmert: “Antalyaspor forması altında futbolu bırakmak istiyorum” Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert: “Takım ve şehir olarak Avrupa kupası için oynamak istiyoruz” “Geçen sene korona virüs takımımızı çok etkiledi”
YEREL HABERLER (Özel) Hakan Özmert: “Antalyaspor forması altında ...
Kaş'ta kıyı işgali yapan işletme yıkıldı, plaj vatandaşa ücretsiz açıldı Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı plaj, kaymakamlık kararıyla boşaltıldı
YEREL HABERLER Kaş'ta kıyı işgali yapan işletme yıkıldı, plaj ...
Meyve sebzenin yarısı çöpe gidiyor FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık: "Gelişmiş ülkelerde meyve ve sebzenin yüzde 50’ye yakını hasat ve tüketim sürecinde kaybediliyor" ATB Başkanı Çandır: “Antalya, yaş meyve sebze üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezi”
YEREL HABERLER Meyve sebzenin yarısı çöpe gidiyor FAO Türkiye ...
Aslı Baş'ın babası: 11 yıl süren hukuk mücadelem zaferle bitecek
YEREL HABERLER Aslı Baş'ın babası: 11 yıl süren hukuk mücadelem ...
Kemer’de dezenfekte çalışmaları ara vermiyor
YEREL HABERLER Kemer’de dezenfekte çalışmaları ara vermiyor
(Özel) Liseli genç, pandemi döneminde hurda parçaları toplayıp üç ayrı araç yaptı Lise öğrencisi, microlight (Delta kanat), benzinle çalışan araç ve güneş paneli ile çalışan aynı zamanda elektrik üreten araçları tanıttı Pandemi döneminde yaptığı buluşları okulun hangarında sergiledi Efe Can Çakal: "İnsansız hava araçları üzerinde çalışmak istiyorum"
YEREL HABERLER (Özel) Liseli genç, pandemi döneminde hurda parçaları ...
Gazipaşa’da 50 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Gazipaşa’da 50 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte ...
Muratpaşa’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu
YEREL HABERLER Muratpaşa’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu
Dikeni zehirli aslan balığı, belediye restoranı menüsünde
YEREL HABERLER Dikeni zehirli aslan balığı, belediye restoranı ...
Başıboş oltaya takılan balığı, Prof. Dr. Gökoğlu kurtardı
YEREL HABERLER Başıboş oltaya takılan balığı, Prof. Dr. Gökoğlu ...
(Özel) 17 yaşındaki Zeynep bir haftadır kayıp En son 2 gün önce ailesine ses kaydı gönderen genç kız için aile kayıp başvurusunda bulundu Acılı baba kızının bulunmasını istedi
YEREL HABERLER (Özel) 17 yaşındaki Zeynep bir haftadır kayıp En son ...
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı İş yeri sahibi: "Uçan araba yapmışlar haberimiz yok" Araçtan çıkan sürücü bir süre bekleyip aracı bırakıp uzaklaştı Sürücünün direksiyon başında uyuyup otomobilin iş yerine girdiği anlar kamerasına yansıdı Kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ...
Çocuklar pandeminin etkilerini silecek 3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali 9 Temmuz’da başlıyor
YEREL HABERLER Çocuklar pandeminin etkilerini silecek 3. Alanya ...
Üst geçitte intihar teşebbüsünde yol kapatıldı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Üst geçitte intihar teşebbüsünde yol kapatıldı, ...
Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi Genç adamın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis , genç adamı korkuluğun diğer tarafından yakalamayı başardı Üst geçidin altından geçen trafik kesili kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Polisler genç adamı kaçmasın diye ambulansa kadar kendileri taşıdı
YEREL HABERLER Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin ...
Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'a anjiyo yapıldı; sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'a anjiyo ...
Geçen yılın Haziran ayına göre turizmde yüzde 190’lık artış Kaan Kavaloğlu: “Antalya'ya yıllık gelen toplam kişi sayısı 1.5 milyonu aştı”
YEREL HABERLER Geçen yılın Haziran ayına göre turizmde yüzde 190’lık ...