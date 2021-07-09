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5 günde bin 500 benekli balon balığı yakalandı İstilacı balon balığı türleri hem denizden çekiliyor hem de gelir kapısı oluyor

İHA

5 günde bin 500 benekli balon balığı yakalandı İstilacı balon balığı türleri hem denizden çekiliyor hem de gelir kapısı oluyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, 5 günde bin 500 adet benekli balon balığının yakalanarak sulardan çekildiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi kapsamında Antalya'da da balon balığı alımları başladı. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama kapsamında balıkçılara avladıkları balon balıklarına karşı ücret ödenecek. Balıkçılara lagocephalus sceleratus (benekli) için 5 TL, diğer türler içinse 50 kuruş ödeme yapılacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, balon balığı alımı ve imha edilmesi noktasında açıklamalarda bulundu. Coşkun, istilacı türler arasında yer alan balon balığının Süveyş Kanalı aracılığıyla Türkiye sularına giriş yaptığını hatırlatarak, bu balığın denizlerdeki sucul biyo çeşitliliğe ve balıkçıların av araç ve gereçlerine zarar verdiğinin altını çizdi.

Benekli için 5 lira
8 türü olan balon balığının geçen yıl sadece "lagocephalus sceleratus" türüne destekleme ödemesi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Coşkun, “Bu yıl diğer 7 tür içinde destekleme ödemesi gerçekleştirilecek. Geçen yıl halk arasında benekli olarakta bilinen lagocephalus sceleratus türünün her biri için 5 lira ödeme yapıyorduk, sadece kuyruk alımı yapıyorduk. Bu yıl ise yine benekli tür için 5 lira, diğer 7 tür için 50 kuruşluk ödeme yapılacak. 3 yıllık bir destekleme yapılacak. Balığı bu kez bütün olarak alıyoruz” diye konuştu.

"180 bin liralık ödeme yapılmıştı"
Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı alımları ile denizlerdeki tüketilebilen balık popülasyonunda artış sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Coşkun, “3 yıl alım devam edecek. Her yıl sonunda balıkçılarımız destekleme hakkedişlerini alacak” dedi. Coşkun, Antalya’da geçtiğimiz aralık ayında yapılan 36 bin benekli balon balığı kuyruğu aldıklarını ve 180 bin liralık ödemenin yapıldığını bildirdi.

"Bin 500 alım oldu"
Proje kapsamında yeni sezonun balık balımı alımlarına da başladıklarını dile getiren Gürsel Coşkun, “Şu anda balıkçılarımız ters rüzgar ve sıcak hava nedeniyle denize açılmada sıkıntı yaşasa da ilgi var. Balıkçılarımız şu ana kadar tanesi 5 lira olan bin 500 adet lagocephalus sceleratus, 150 civarında da diğer türlerin teslimatını yaptı. Antalya’da 11 ilçede, 16 noktadan balon balığını sabah 09.00 ile 12.30 arasında teslim alıyoruz” dedi. Coşkun, projeyle 3 yıl içinde 16 milyon 500 bin adet balon balığı türünün denizlerinden çekileceğini bildirdi.

"İmha yöntemleri"
Bu dönem balon balıklarının bütün olarak aldıklarının ifade eden Coşkun,“Bu yıl üç alternatif sunuldu. Bunlardan birisi Çevre Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalarla imha yöntemi, diğeri Akdeniz için 10 mil (16 kilometre), Ege için 5 mil(8 kilometre) açık denize bırakma, bir diğeri de yerleşim ve su kaynaklarından uzak, belediye ekipleriyle birlikte kostik veya kireçle kapanarak gömme şeklindeki imhadır” dedi.

"Suda gezerken zarar vermez"
Balon balığının herhangi bir temasla zehrinin geçmesi yada ısırma durumunun olmayacağını aktaran Gürsel Coşkun, eti yenmediği sürece herhangi bir zehirlenmenin olmayacağını bildirdi. Coşkun, balon balığının suda gezerken direkt insanlara gelip saldırması gibi bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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