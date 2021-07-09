Jandarmadan Kızılay’a 25 ünite kan bağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Jandarma Komutanlığında görevli personel, Batı Akdeniz Kızılay Kan Merkezine 25 ünite kan bağışında bulundu.

Kızılay ekipleri 3,5 ay sonra Korkuteli’ne geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı çalışması yapan ekiplere, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ile görevli personeller 25 ünite kan bağışında bulundu. Kızılay ekipleri 1 hafta daha Korkuteli’nde olup kan bağışı almaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.