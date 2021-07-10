Aşırı hızlı otomobilin çarptığı Polonyalı çift öldü

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Polonyalı çift, aşırı hızla gelen otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinski (29), Antalya istikametine doğru ilerleyen ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Alman uyruklu Ahmad Harb'ın (24) kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Polonyalı çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polonyalı çiftin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ahmad Harb ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-07-10 01:08:00



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