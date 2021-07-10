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“ 2'nci Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” Kemer'de başlıyor

İHA

“ 2'nci Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” Kemer'de başlıyor

Kemer’de, bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan “2. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” 1216 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Kemer Belediyesi’nin ev sahipliğinde, “Sahilde Sanat Var” sloganıyla yapılacak olan etkinlik, Selçuk Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Ifarts Organizasyon iş birliğince gerçekleştirilecek.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu’nun koordinatörlüğünde yapılacak olan etkinlikte farklı akademisyen ve öğrenci gruplarının farklı sanat dallarından oluşan çalışmalar yapacak.
Çalıştay kapsamında birçok akademisyen ve öğrenciyi Kemer’de ağırlayacaklarını ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Başkan Topaloğlu, “Sanatın, sanatçının ve sanatseverlerin bir arada olacağı bir çalıştaya ev sahipliği yapacağız. Birçok sanatsal çalışma burada sergilenecek ve öğrenciler eğitim alacak. Tüm sanatseverleri de bu çalıştayda görmeyi ümit ediyoruz.” dedi.

Doç Dr. Eroğlu ise çalıştayın etkinlik kapsamında güzel sanatların birçok alanından akademisyen, öğrenci ve sanatseverin katılımı ile gerçekleşeceğini söyledi. Çalıştayda, resim, heykel, geleneksel Türk sanatları, seramik, moda ve birçok alanda atölye çalışmalarının da gerçekleşeceğini anlatan Eroğlu, uzun bir pandemi süreci sonrası sanatın, sanatçının ve sanatseverlerin bir arada olacağı “2. Kemer Yaz Sanat Kampı & Kültür Sanat Çalıştayı”na tüm sanatseverleri beklediklerini kaydetti.
Kındılçeşme Günübirlik Kamp Alanında yapılacak olan çalıştay, 16 Temmuz'da sona erecek.

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