Ağaç kesme yüzünden tartıştığı ağabeyini öldüren sanık: Keşke yaşanmasaydı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı (64) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Baran'ın (62) yargılanmasına başlandı. Sanık Mustafa Baran, ifadesinde, "Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

Demirciler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 15 dönüm araziye bir süre önce 5 kardeş tarafından zeytin ağacı dikildi. 16 Mart'ta araziye gelen Hüseyin Baran ile kardeşi Mustafa Baran arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobilden ruhsatsız tüfeğini alan Mustafa Baran, ağabeyi Hüseyin´e ateş etti. Hüseyin Baran kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Baran ise aracına binerek kaçtı. Olayın ardından jandarma tarafından evinde yakalanan Mustafa Baran, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayete konu olan arazinin kullanımından kaynaklı taraflar arasında sorunların bulunduğu aktarılan iddianamede, olayın tasarlanarak işlediğine dair delil elde edilemediği belirtildi. İddianamede Mustafa Baran´ın 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan yargılanması talep edildi.

EŞİ DURUŞMADA FENALAŞTI

Sanık Mustafa Baran´ın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Baran, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde SEGBİS aracılığıyla katılırken, ölen Hüseyin Baran'ın eşi Fatma Baran, kızı Damla Gül Baran ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın hemen öncesinde fenalaşan Fatma Baran´a çağırılan sağlık ekipleri müdahale etti.

`PİŞMANIM´

Duruşmada ifade veren sanık Mustafa Baran, kardeşinin kendisini 10 yıldır tehdit ettiğini öne sürerek, "Ben kardeşimi daha önce savcılığa şikayet etmiştim. Olay günü kardeşimin zeytinliklere geleceğini bilmiyordum. Tüfeği sürekli yanımda taşımam ancak olay günü dağa gittiğim için yanıma almıştım" dedi. Tarlada zeytinlere gübre dökerken kardeşinin kendisini gördüğünü söyleyen Mustafa Baran, "Bana hakaret ederek üzerime yürüdü, saldırdı. Ben ondan kaçmak istedim, kaçarak arabama binmeye çalıştım. Bana fırsat vermedi. Elindeki nacak ile beni yaraladı. Ben son çare olarak zeytinlikte bulunan tüfeği alarak hedef gözetmeksizin ateş ettim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.

'OLAYDAN ÖNCE ANJİYO OLMUŞTU KALP HASTASIYDI'

Öldürülen Hüseyin Baran'ın kızı Damla Gül Yıldırım, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Babamla sabah kahvaltı yaptık, o aşağı indi. Bir süre sonra anneme 'babam nerede?' diye sordum, annem de 'arı kovanları devrildiği için Ahmet amcanla birlikte gitti' dedi. Aradan 10 dakika geçti, Ahmet amcam aradı, babamın vurulduğunu söyledi" dedi. Yıldırım, sanığın daha önce babasını defalarca tehdit ettiğini söyleyerek, "Babam sanığı kovalayamaz. Olaydan önce anjiyo olmuştu, kalp hastasıydı" diye konuştu.

ŞAHİTLİKTEN VAZGEÇTİLER

Duruşmaya tanık olarak çağrılan tarafların ağabeyi Ahmet Baran ve eşi Zeynep Baran, mahkeme başkanının akraba oldukları için şahitlikten vazgeçme haklarının bulunduğunu hatırlatması üzerine tanıklık yapmaktan vazgeçti.

'AMACI SUÇTAN KURTULMAK VE İNDİRİM ALMAK'

Müşteki avukatı Kenan Erdoğan, sanığın anlattıklarını kabul etmediklerini ifade ederek, "Ölen Hüseyin Baran zaten hasta bir insandır. Saldırmaya yeterli durumda değildir. Sanık bu olayı planlayarak hareket etmiştir. Verdiği ifade suçtan kurtulmak ve cezasında indirim almak içindir" dedi.

'SALDIRIYI DEF ETMEK İÇİN ATEŞ ETMİŞTİR'

Sanık avukatı Yusuf Pakır da müvekkilinin hedef gözetmeden ateş ettiğini söyleyerek, "Müvekkil gübre atarken aniden saldırı oluyor. Müvekkilim kaçıyor, aracının etrafında kovalamaca oluyor. Müvekkilim KOAH hastasıdır, nacakla yaralanacağını ya da öldürüleceğini düşünerek silahla bir el ateş ediyor. Müvekkil ateş ederken nereye ateş ettiğini bilmiyor. Burada bir saldırı var ve saldırıyı defetmek için ateş etmiştir" diye konuştu.

Avukat Pakır, olayın meşru müdafaa ya da korku ve panik halinde meşru müdafaa sınırlarının aşılması olarak değerlendirilmesi gerektiğini, müvekkilinin tahliyesini beraatını talep etti.

Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-07-10 11:17:27



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