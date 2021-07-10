Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 4'üncü Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası'nı Antalya'da düzenlendi. Tekerlekli sandalyede dans eden 38 sporcu derece elde edebilmek için ter döktü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Muratpaşa ilçesinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 38 engelli sporcu tekerlekli sandalyeleriyle toplam 8 kategoride yarıştı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA PUAN ALABİLMEK İÇİN TER DÖKÜYORLAR

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Branşı'nda Teknik Komite Başkanlığı'nı yürüten milli takım antrenörü Gazi Umdu, şampiyona hakkında bilgi verdi. Şampiyonaya Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığını belirten Umdu, "Türkiye Şampiyonası'nın sonuçları milli takım seçilmesi niteliğindedir. Birinci olan sporcular, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Dünya Şampiyonası Güney Kore'de Kasım ayında gerçekleşecek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dans eden çiftlerden detay

İzleyicilerden detay

Tekerlekli sandalyelerden detayDHA-Spor Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-07-10 11:21:55



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