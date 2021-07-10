CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Demiral, kazada yaşamını yitirdi (2)

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PARTİ ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Antalya'da, refüjdeki ağaçlara çarparak, takla atan otomobilde yaşamını yitiren CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın cenazesi, helallik alınmak üzere İlçe Başkanlığı binası önüne getirildi. Burada Demiral'ın tabutunun üzerine CHP bayrağı serildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, partililer ve Demiral'ın sevenlerinden helallik alınmasının ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Akseki'ye götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-07-10 13:44:52



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