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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelsiz Plaj sezonu açtı

İHA

Engelsiz Plaj sezonu açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plajı bu yaz sezonunda da misafirlerini ağırlamaya başladı. Konyaaltı Sahili’nde bulunan Engelsiz Plaj, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların yararlanacağı hale getirildi.
Antalya’da yaşayan ya da şehir dışından tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği Konyaaltı Sahili’ndeki Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj bu yaz da yoğun ilgi görüyor. Engelsiz Plaj, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların daha kolay yararlanacağı hale getirildi. Plajda fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor. Engelli bireyler cankurtaran ve görevli personel yardımıyla asansör sistemi ya da özel rampalı platform ile kolay bir şekilde denizle buluşuyor. Plajdan tüm yaş grubundan engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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