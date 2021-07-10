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Bakan Ersoy: "25 milyonu da geçebiliriz" Bakan Ersoy'dan 3 ayda 15 milyon turist hedefi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Halk plajları) Önümüzdeki sene 8 tane ilave ederek, toplam sayıyı 15’e çıkaracağız" "Arıtmalarda koku bacaları oluşturuyoruz, temmuz ve ağustos aylarında koku olmayacak" "Geçen seneden çok daha fazla turizm hareketi var, bunu gözlemliyoruz, rezervasyonlarda artış var" "7 milyon 200 bin civarından yurt dışı ziyaretçi sayısını Türkiye yakaladı" "Karantina kapsamında tutan bazı ülkeler var, onlarla tek tek görüşüyoruz. Türkiye yavaş yavaş bu kapsamdan çıkarılıyor, inşallah 25 milyonu da geçeriz diye hedefliyorum" "Ama şu an hedefiniz nedir diye sorulursa, 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir" "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 15 milyonluk bir sayıyı inşallah yakalarız diye düşünüyorum"

İHA

Bakan Ersoy: "25 milyonu da geçebiliriz" Bakan Ersoy'dan 3 ayda 15 milyon turist hedefi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Halk plajları) Önümüzdeki sene 8 tane ilave ederek, toplam sayıyı 15’e çıkaracağız" "Arıtmalarda koku bacaları oluşturuyoruz, temmuz ve ağustos aylarında koku olmayacak" "Geçen seneden çok daha fazla turizm hareketi var, bunu gözlemliyoruz, rezervasyonlarda artış var" "7 milyon 200 bin civarından yurt dışı ziyaretçi sayısını Türkiye yakaladı" "Karantina kapsamında tutan bazı ülkeler var, onlarla tek tek görüşüyoruz. Türkiye yavaş yavaş bu kapsamdan çıkarılıyor, inşallah 25 milyonu da geçeriz diye hedefliyorum" "Ama şu an hedefiniz nedir diye sorulursa, 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir" "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 15 milyonluk bir sayıyı inşallah yakalarız diye düşünüyorum"

Antalya'da incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin şu anda 7 milyon 200 bin civarında yurt dışı ziyaretçisini yakaladığını belirterek, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 15 milyonluk bir sayıyı inşallah yakalarız diye düşünüyorum. Karantina kapsamında tutan bazı ülkeler var, onlarla tek tek görüşüyoruz. Türkiye yavaş yavaş bu kapsamdan çıkarılıyor, inşallah 25 milyonu da geçeriz diye hedefliyorum ama şu an hedefiniz nedir diye sorulursa, 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir" dedi.
Bakan Ersoy, Antalya temasları kapsamında Manavgat ve Serik Kadriye'deki ücretsiz halk plajlarında incelemede bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bakanlık yetkilileri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ve AK Parti İlçe Başkanı Av. Ahmet Ali Erol eşlik etti.
Manavgat Ücretsiz Halk Plajı içerisinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Ekolojik Araştırmalar Derneği Doğa Gözleme Merkezi’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ekolojik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat’tan ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından ziyaretiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Bakan Ersoy’un açıklaması şöyle: “Beş yıldızlı bir anlayış ile sayılarını 7'ye ulaştırdığımız halk plajlarımızdan Manavgat Ücretsiz Halk Plajı'nda incelemelerde bulunduk. Sosyal bir yaşam alanı olarak tasarlanan, engelli ve doğa dostu bu plajlarımızın sayılarını gelecek yıl iki katına çıkartmayı hedefliyoruz.”
Bakan Ersoy, Manavgat'ın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırımı devam eden Serik ilçesindeki Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri'nde çalışmaları yerinde inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun Antalya’da başladığını belirterek, uluslararası hava trafiğinin her geçen gün artarak devam ettiğini ve yeni hava hatlarının devreye girmeye başladığını söyledi.

"Yeni plajlar yolda"
Avrupa’dan, Orta Doğu’dan hem de yakın Asya’daki hava hatlarının sevindirici olduğunu dile getiren Ersoy, “Antalya Havalimanı 2019’daki seviyelerine gelmeye başladı. Bu bağlamda Antalya’da biz özel ücretsiz halk plajları var Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan. Manavgat’taki halk plajını inceledik. 7 ücretsiz halk plajı açıldı şu ana kadar. İlki Bodrum ve Çeşme’de açılmıştı. Daha sonra yine bu bölgede Kadriye ve Serik’te 4 bin kişilik halk plajları açıldı. Bu sezona 3 tane yetiştirdik. Manavgat’ta 5 bin kişilik, Kemer Çamyuva’da 1000 kişilik, Marmaris İçmeler’de 2 bin kişilik halk plajı devreye girdi” diye konuştu.
Halk plajlarının çok talep gördüğünün altını çizen Ersoy, “Halk plajlarının sayılarını arttırmaya karar verdik, önümüzdeki sene 8 tane ilave ederek, toplam sayıyı 15’e çıkaracağız. Antalya’da başta Kemer ve Lara olmak üzere birçok yerde halk plajlarını açmaya yatırım yapmaya devam edecek” dedi.

"Yatırımın detayları"
Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm bölgelerindeki arıtma yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “2018’de Cumhurbaşkanımızın, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda finansal olarak yeterli olmayan belediyelere, bakanlık olarak arıtma alt yapısı noktasında desteklenmesi için talimatları vardı. Bu bağlamda 2019 yılının başında yasada bir değişiklik yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığının bu tür yatırımları yapma izni verildi. Ardından biz hızlı şekilde bu yatırımlara başladık. İlk etapta Antalya’da bu yatırımı hayata geçirmeye karar verdik. Burası mevcutta 25 bin metreküplük bir arıtma tesisiydi ve yeterli gelmiyordu. Şuanda ilave 65 bin metreküplük ilave bir tesis yapılıyor ve kapasitesi 90 bin metreküpe çıkarılıyor. Su alma havzası ise 130 bin metreküp olarak hazırlanıyor” ifadelerine yer verdi.

"Koku olmayacak"
Bu tesisinin diğer arıtmalardan farkları olduğuna vurgu yapan Bakan Ersoy, “İleri derecede biyolojik bir arıtmadır. Gelecek 5060 yıl boyunca bir sorun yaşamayacak ve suyun en iyi derecede arıtılıp hizmete alınacağı bir nokta. Burada gelen talepler üzerine iki karar aldık. Terfi noktalarında, burası turistik bölge olduğu için koku önleyici yatırım kararı aldık. Özel koku bacaları oluşturuyoruz. Bu sayede bölgede koku oluşmayacak yaz dönemlerinde. Boğazkent bölgesini de boru hattı ile sisteme dahil ettik. Toplamda 25 kilometrelik bir boru hattı vardı, 56 kilometre daha oradan gelerek 3031 kilometrelik bir hat oldu. Boğazkent’in arıtması da burada temizlenecek. Bu bölgenin tamamında sahil şeridinde 2050 ve sonrası içinde gerekli alt yapı oluşturuluyor. Kanalizasyon sıkıntısı olmayacak” ifadelerine yer verdi.

"Turizm bölgelerinde alt yapı atağı"
Muğla Belediyesi ile de bir anlaşma yaptıklarına değinen Bakan Ersoy, “Belediyeden Torbaİçmeler hattını devir aldık. Onla ilgili yatırım başladı. Bu yatırımı Serik’tekini kasım ayı sonunda, Boğazkent’i önümüzdeki sezon başından önce hattı bağlayarak buradaki çalışmayı bitirmiş olacağız. Bodrum’daki çok hızlı ilerliyor. Orayı da yıl sonuna kadar kalan arıtma ünitelerini de dahil ederek hizmete almış olacağız. 2022 yılı itibariyle en sıkıntılı iki noktayı en temiz hale getirmiş olacağız. Üçüncü bir alt yapı yatırımını da Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. KemerÇamyuva hattı var o bölgenin bağlanmasıyla ilgili. Sona doğru geliyoruz, fizibilite çalışması bitti. Hedefimiz yıl sonuna kadar temeli atıp, 2022 sezonuna yetişmese bile, 2023 sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Antalya’daki turizm bölgelerindeki alt yapıyla ilgili sorunları tamamen çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

"Rezervasyonlarda artış var"
Bakan Ersoy, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
"Kurban Bayramı’nda turizmde nasıl bir hareketlilik olacak" sorusuna Bakan Ersoy, “Şu anda iyi gidiyor. Geçen seneden çok daha fazla turizm hareketi var, bunu gözlemliyoruz, rezervasyonlarda artış var. Yurt dışından da gelmeye başladı. Özellikle tatil noktalarında Kuzey Ege’den, Mersin’e kadar olan hattı değerlendiriyorum, otellerin yüzde 9697’si açıldı. Bu bizim açımızdan sevindirici, yeni açılan oteller de var. Pandemi sebebiyle kapanan otellerin büyük kısmı açıldı. İnşallah sezonunda uzayacağını düşünüyoruz. Çok fazla yatak kapasitemiz olduğu için biz Kurban Bayramı diye bakmıyoruz. Bu sene geç başlayan sezon, sezonun uzamasıyla birlikte kasım aralık ayına kadar kayarak verimli bir sezonu Türk turizmcisi geçirmiş olacak” cevabını verdi.

"25 milyonu geçebilir"
Hedeflenen rakamın sorulması üzerine Bakan Ersoy, “En son revize ettik bilindiği gibi yurt dışı ziyaretçi sayısını. Bu sene için 25 milyon tahminimiz var. Şu andaki rakamlar iyi gidiyor. Gelirde 20 milyar dolarlık gelir hedefimiz var. Haziran sonu itibariyle net sayılar açıklanır ama TÜİK tarafından, 7 milyon 200 bin civarından yurt dışı ziyaretçi sayısını Türkiye yakaladı. Temmuz çok iyi gidiyor, ağustosun çok daha iyi gideceğini düşünüyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül 15 milyonluk bir sayıyı inşallah yakalarız diye düşünüyorum. Bu matematikle 25 milyonu yakalarız diye düşünüyorum. Ama sevindirici olan havalimanlarındaki sayıların artarak devam etmesidir. Karantina kapsamında tutan bazı ülkeler var, onlarla tek tek görüşüyoruz. Karantina kapsamından Türkiye’yi yavaş yavaş çıkarıyorlar, inşallah 25 milyonu da geçeriz diye hedefliyorum ama şuan hedefiniz nedir diye sorulursa, 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir. Bu sene için hedef bu” açıklamasını yaptı.
Bakan Ersoy'a temaslarında, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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