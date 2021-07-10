Bakan Ersoy: Belek'te 50- 60 yıl arıtma sorunu olmayacak



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın turistik bölgesi Belek'te inşaatı süren ileri derece biyolojik arıtma tesisinde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Buranın diğer normal arıtmalardan farkı ileri derece biyolojik arıtma olması yani gelecek 5060 yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamayacak" dedi. Ersoy, oteller bölgesi Boğazkent'e yapılacak arıtmanın da buraya bağlanacağını belirtti, terfi merkezlerine koku giderme sistemleri kurulması kararını aldıklarını söyledi. Kurban Bayramı ve turizm sezonuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ersoy, "Otellerin çok büyük kısmı açıldı, yüzde 9697'si açıldı. Bu bizim açımızdan sevindirici. Bu yılki hedefimiz 25 milyon turist 20 milyar dolar gelir" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Turizm Genel Müdür Yardımcısı Çınar Çavuş ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte bakanlığın yaptığı Manavgat ve Serik halk plajlarında incelemelerde bulundu. AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da eşlik ettiği Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Belek'te inşa edilen 'Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi' alanını gezdi. İleri derece biyolojik arıtma tesisi olarak konumlandırılan alanda incelemelerde bulunan Ersoy'a arıtma tesisindeki yatırımla ilgili yüklenici firma Lidya Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Oktay bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt'un da yer aldığı inceleme gezisi sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Ersoy, inşaatı devam eden ve kasım ayında hizmete açılacak arıtma tesisi, bölgede yapılacak yeni yatırımlar, turizm sezonu ve bayram tatiliyle ilgili değerlendirmede bulundu.

'HAVA TRAFİĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR'

Turizm sezonunun Antalya'da başladığını belirten Bakan Ersoy, "Uluslararası hava trafiği de her geçen gün artarak devam ediyor. Hem Avrupa'dan hem de Orta Doğu ve yakın Asya'dan yeni hava hatları devreye girmeye başladı. Bu da bizi sevindiriyor. Antalya'da havalimanı günlük girişleri de hemen hemen eski seviyelerine, 2019'daki seviyelerine gelmek üzere. Bu bağlamda Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan özel ücretsiz halk plajları var. Onların denetimlerini yaptık" dedi.

'HALK PLAJLARI SAYISI 15'E ÇIKACAK'

Şu ana kadar 7 halk plajı açıldığını anlatan Bakan Ersoy, "İlki Bodrum ve Çeşme'de açılmıştı. Daha sonra yine bu bölgede Kadriye ve Serik'te 4'er bin kişilik büyük halk plajları açıldı ve bu sezona da yine 3 plaj yetiştirdik. Manavgat'ta 5 bin kişilik bir halk plajı. Yine ÇamyuvaKemer'de 2 bin kişilik bir halk plajı ve yine Marmaris İçmeler'de 2 bin kişilik halk plajı devreye girdi. Halk plajları çok talep görüyor, o yüzden biz de sayılarını artırma kararı verdik. Önümüzdeki sene bunlara 8 daha ilave edip sayılarını 15'e çıkartacağız. Antalya bölgesinde başta Kemer, Lara olmak üzere birçok noktada ücretsiz halk plajlarını bakanlığımız açmaya, yatırımını yapmaya devam edecek" diye konuştu.

Turizm bölgelerindeki arıtma tesisleriyle ilgili yatırımlarının olduğuna dikkat çeken Ersoy, "2018'de büyükşehir belediye bakanlarıyla yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı´mızın finansal olarak yeterli olmayan turizm bölgelerindeki belediyelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca arıtma altyapısı konusunda desteklenmesiyle ilgili bir talimatları vardı. Bu bağlamda 2019 yılı başında yasada bir değişiklik yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu tarz yatırımları yapma yetkisi verildi ve biz hızlı bir şekilde bu yatırımlara başladık. İlk etapta da Antalya'da bu bölgedeki yatırımı hayata geçirmeye başladık" dedi.

İLERİ DERECEDE BİYOLOJİK ARITMA

Bakan Ersoy, Belek'te yapımı süren 'Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi' ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Burası mevcutta 25 bin metreküplük bir arıtma tesisiydi, yeterli olmuyordu artık bölgeye. Şu anda ilave 65 bin metreküplük bir tesis yapılıyor ve kapasitesi 90 bine çıkartılıyor. Su alma havzası ise 130 bin metreküp olarak hazırlanıyor. Tabi buranın diğer normal arıtmalardan farkı ileri derece biyolojik arıtma olması, yani gelecek 5060 yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamayacak ve suyun en iyi derecede, en iyi kalitede arıtılıp hizmete alınacağı bir nokta. O açıdan da çok faydalı."

'KOKU GİDERİCİ SİSTEM DAHİL EDİLDİ'

Bu arıtma tesisiyle ilgili talepler üzerine alınan iki karar daha olduğundan bahseden Bakan Ersoy, projeyi biraz daha büyüttüklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Boğazkent bölgesinin de atık su sisteminin çözüme kavuşturulması müjdesi veren Ersoy, yeni terfi merkezi ve terfi hattının 'Serik-2 Arıtma Tesisi'ne bağlanacağını açıkladı. Oteller bölgesindeki terfi merkezlerine koku giderme sistemleri kurulması kararını aldıklarını belirten Ersoy, "Bir, terfi noktalarında turistik bir bölge olduğu için koku önleyici yatırım kararı aldık. Onu da yatırım kapsamına dahil ettik. Koku bacaları oluşturuluyor özel ve bu sayede bölgede koku oluşmayacak, özellikle temmuzağustos sıcakların çok yoğun olduğu dönemlerde. Ayrıca Boğazkent hemen yakınımızda ve bir boru hattıyla sisteme dahil ettik. Şu anda 25 kilometrelik bir kanalizasyon boru hattı vardı, yaklaşık 56 kilometre de oradan gelerek 3031 kilometrelik bir hat haline geliyor ve Boğazkent'in arıtması da burada temizlenecek. Bu bölgenin tamamında sahil şeridinde 2050 ve sonrası içinde gerekli altyapı oluşturuluyor ve artık kanalizasyon sorunu olmayacak. Hem de ileri derece kanalizasyon" dedi.

'SERİK'TEKİ KASIM SONUNDA BİTİYOR'

Arıtma tesisi inşaatı devam ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi'yle de bir anlaşmalarının olduğunu açıklayan Bakan Ersoy, Torba İçmeler hattını devraldıklarını kaydetti. Onunla ilgili yatırımın da başladığını belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Serik'teki bu yatırımı inşallah kasım sonunda bitireceğiz, son kalan Boğazkent'in de önümüzdeki sezondan önce hattı bağlayarak tamamen bitirmiş olacağız. Bodrum'daki de çok hızlı ilerliyor. Orayı da tahminen yıl sonuna, sezon başına kadar da kalan ünitelerini de dahil ederek hizmete almış olacağız ve 2022 itibarıyla en sıkıntılı iki noktamızı en temiz hale getirmiş olacağız."

KEMERÇAMYUVA HATTINA YENİ YATIRIM

Üçüncü altyapı yatırımının da yine Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşüldüğünü ve KemerÇamyuva hattının bağlanmasıyla ilgili olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, fizibilite çalışmalarının bittiğini ve sona doğru gelindiğini kaydetti. Ersoy, arıtma tesisleriyle ilgili hedeflerini ise "Hedefimiz yıl sonuna kadar onunla ilgili temeli atıp, 2022 sezonuna yetişmese bile 2023 sezonuna orayı da hazır hale getirip, Antalya'daki altyapıyla ilgili özellikle turizm bölgelerindeki sorunları tamamen çözmüş olacağız, diye düşünüyorum" dedi.

'OTELLERİN YÜZDE 96-97'Sİ AÇILDI'

Kurban Bayramı ve turizm sezonuyla ilgili genel değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, bayrama ilişkin taleplerin şu anda iyi gittiğini ve geçen seneden çok daha fazla iç turizm hareketi olduğunu açıkladı. Rezervasyonlarda artış gözlemlediklerini belirten Ersoy, "Yurt dışından da gelmeye başladı. Takip ediyorum özellikle tatil noktalarında Kuzey Ege'den Mersin'e kadar olan hattı değerlendiriyorum otellerin çok büyük kısmı açıldı, yüzde 9697'si açıldı. Bu bizim açımızdan sevindirici. Yeni açılan oteller de var, hizmete giren ama pandemi sebebiyle kapanan otellerin büyük bir kısmı açıldı tatil bölgelerinde. İnşallah sezonun da uzayacağını düşünüyoruz. Kurban Bayramı diye bakmıyoruz, çok fazla yatak kapasitemiz olduğu için. Bu sene geç başlayan sezon, sezonun uzamasıyla kasımaralık'a kadar kayarak verimli bir sezonu inşallah Türk turizmcisi geçirmiş olacak" diye konuştu.

'HEDEF 25 MİLYON TURİST'

Bu yıla ilişkin turizmdeki hedeflerin revize edildiğini de anlatan Bakan Ersoy, 2021 yılı hedeflerini şöyle açıkladı:

"Hedef en son revize ettik, yurt dışı ziyaretçi sayısını 25 milyon tahminimiz var bu sene için şu andaki rakamlar iyi gidiyor, gelirde de 20 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Haziran sonu itibarıyla iki hafta içinde sayılar açıklanır TÜİK tarafından ama 7 milyon 250 bin civarında bir yurt dışı ziyaretçi sayısını Türkiye yakaladı. Temmuz çok iyi gidiyor, ağustosun daha iyi gideceğini düşünüyoruz. Temmuz, ağustos, eylülde 15 milyonluk bir sayıyı inşallah yakalarız, diye düşünüyorum. Sonrasında zaten kalan sayılarla 25 milyonu inşallah bulur. İşin matematiği nedir, diyorsanız 25 milyonu bu matematikle yakalarız gibi gözüküyor. Ama sevindirici olan her gün havalimanlarındaki sayıların artarak devam etmesi, bu açıdan da güzel. Şimdi karantina kapsamında tutan bazı ülkeler vardı. Onlarla da tek tek görüşüyoruz. Benim bu hafta da bazı ülkelere ziyaretlerim olacak. Onlar da karantina kapsamından Türkiye'yi yavaş yavaş çıkarıyor. İnşallah 25 milyonu da geçeriz, diye hedefliyoruz ama şu anki hedefiniz nedir, diyorsanız 25 milyon turist 20 milyar dolar gelir bu sene için hedefliyoruz."==== KUTU ====İLERİ DERECE BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ

Turizm kenti Antalya'da Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'te 47 otel, 15 golf sahası, 55 futbol sahası ve 52 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Türkiye'nin göz bebeği Belek'te atık su arıtma sorununun çözümü için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ortak protokol imzaladı.

İleri biyolojik arıtma tesisi olarak konumlandırılan 'Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin ihalesini Türkiye'nin altyapı projeleri ve endüstriyel tesisler konusunda uzmanlaşmış ilk inşaat şirketlerinden Lidya Yapı A.Ş. kazandı.

Serik ve Belek bölgesinin 2050 yılına kadar arıtma altyapısını garanti altına alacak ve 67 dönüm arazi üzerine kurulacak 'Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı hızla sürüyor. Serik'te mevcut arıtmaya ek olarak yapımına başlanan tesiste günde 65 bin metreküp atık su arıtılabilecek, 260 bin kişinin evsel atık suyu arıtılabilecek.

Proje kapsamında 3 adet betonarme ve 1 adet hazır paket tip terfi istasyonu da yer alıyor. Yaklaşık 25 kilometrelik kanalizasyon hattı, yeni terfi istasyonları ve arıtma tesisi tamamlandığında betonarme ve mekanik yönden ömrünü tamamlamaya yakın olan Belek-1 ve Belek-2 Atık Su Arıtma Tesisleri devre dışı bırakılacak.

İş birliği protokolü çerçevesinde yaklaşık 300 milyon liralık finansal destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tesis tamamlandıktan sonra 20 yıl süreyle işletip ASAT Genel Müdürlüğü'ne teslim edecek. Kapasitesi ihtiyaca göre ilerleyen zamanda 130 bin metreküpe çıkarılabilecek tesis, kasım ayında devreye alınacak.

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) de projeye 25 milyon lira destek verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-07-10 16:03:40



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