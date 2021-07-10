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Antalya Havalimanı'ndan umut veren görüntüler Turizm kenti Antalya’da turist yoğunluğu devam ediyor Antalya, turizmde hızla 2019 rakamlarına yaklaşıyor

İHA

Antalya Havalimanı'ndan umut veren görüntüler Turizm kenti Antalya’da turist yoğunluğu devam ediyor Antalya, turizmde hızla 2019 rakamlarına yaklaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, 25 milyon ziyaretçiyi geçmeyi hedeflediği turizm sektörünün en önemli merkezlerinden Antalya’da, çeşitli ülkelerden gelen turistlerin yoğunluğu artarak devam ediyor.
Dünya turizminin en önemli destinasyonlarından Antalya’ya, birçok ülkeden ziyaretçi gelmeye devam ediyor. Bunda en büyük etkenlerinden biri korona virüs vakalarının düşmesi, aşılama ve Güvenli Turizm Sertifikasyon programı oldu. Rusya’nın 22 Haziran’da Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya Havalimanı’na günde yaklaşık 280 uçak ile 55 bin turist gelmeye başladı. 2019 rakamlarına hızla yaklaşan Antalya’da yoğunluk her geçen gün artarak devam ediyor. Çoğunluğu aile şeklinde gelen turistler, pasaport ve bagaj alım işlemlerinin ardından gelen yolcu çıkış bölümü karşısında kurulan acente gişelerindeki, son işlemlerinin ardından otobüslerle konaklayacakları otellerine geçti.

Bakan Ersoy'un 25 milyonu geçme hedefi
Antalya’da çeşitli temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki verilerin yüzleri güldürdüğünü belirterek, hedefi 25 milyon ziyaretçiyi geçmek olarak belirledi. Bu hedefin yakalanmasında başrolü çeken Antalya’yı ise ocak ayından bugüne kadar 2 milyon turist ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı ise yüzde 256 olarak açıklandı.

Rusya başı çekiyor
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak 8 Temmuz'da Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı, 2 milyon 100 kişiye ulaştı. Ocak ile haziran arası 6 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist 439 bin 209 kişiyle Rusya'dan gelirken, bu ülkeyi, 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya ve 90 bin 739 turistle Polonya takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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