Otomobil ile çarpışan çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

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Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan çöp kamyonunun devrildiği kazada 3 temizlik görevlisi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete giden Bahri D.'nin kullandığı 07 DBZ 49 plakalı çöp kamyonu ile Kadriye T.'nin kullandığı 07 ARF 585 otomobil çarpıştı. Karşı yönden gelen araca çarpmamak için yoldan çıkan kamyonda bulunan sürücü ile temizlik görevlileri Ahmet K. ve Ramazan K. yaralandı. Otomobilde bulunan sürücü ile yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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