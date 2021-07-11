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Annesi her gün üniversitenin koridorlarında bekledi, hocaların ses kayıtlarıyla sınavlara hazırlandı Liseyi birincilikle bitiren görme engelli Simay, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu

İHA

Annesi her gün üniversitenin koridorlarında bekledi, hocaların ses kayıtlarıyla sınavlara hazırlandı Liseyi birincilikle bitiren görme engelli Simay, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan görme engelli Simay Özen, stajını tamamlayıp avukat olarak görev yapmak istiyor. Annesinin okuduğu sorular ve hocaların ses kayıtlarıyla sınavlara hazırlanan Simay, 250 öğrenci arasında tek görme engelli öğrenci olarak diplomasını Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve sanatçı Halk Levent'in elinden aldı.
İlkokuldan bu yana annesinin yardımıyla okula giden Simay Özen, 1999 yılında kataraktlı olarak doğdu. Üç aylıkken ilk ameliyatına giren Simay, ameliyattan sonra göz tansiyonu problemi yaşadı. Yükselen tansiyonu düşürülmeye çalışılırken 6 yaşına kadar bir dizi ameliyat geçiren ve 6 yaşında son ameliyata girdiğinde gözü ameliyat esnasında enfeksiyon kapan Simay, görme kabiliyetini kaybetti. İlkokula görme engelli arkadaşlarıyla başlayan Simay, ortaokulda gören arkadaşlarıyla birlikte okudu. Simay Özen, her türlü zorluk ve engellere rağmen Antalya Lisesini ise birincilikle bitirdi. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Simay, fakülteden mezun olan 250 avukat adayı arasında tek görme engelli öğrenci olarak diplomasını Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve sanatçı Haluk Levent’in elinden aldı.

"Annemle birlikte mezun olduk"
Ders çalışırken elektronik ortama çok alışık olmadığını ifade eden Simay Özen, “Tek başıma çalışamıyordum. Lise döneminde anneme soru okutuyordum. Sürekli sınava hazırlanırken vakit kaybı yaşıyordum hissi vardı. En çok zorlandığım noktalardan biri buydu. Hukuk Fakültesine hazırlanırken lisede öğretmenlerim çok yardımcı oldular. Öğretmenlerim soru okudular, beraber soru çözdük. Arkadaşlarım çok yardımcı olmuştu. Üniversiteye hazırlanmam bu şekilde oldu” şeklinde konuştu.
Hukuk Fakültesi'nde tek görme engelli öğrencinin kendisi olduğunu dile getiren Simay Özen, “Hukuk Fakültesi'ne gittiğimde kendi yazıma çevirme dışında çok bir zorluk yaşamadım. Hocalarımı ses kaydına alıyordum, evde onları dinliyordum. Elektronik ortamda çalıştım. Onun için çok zorluk yaşamadım. Okula annemle birlikte gidiyorduk. Annem beni okulda koridorda bekliyordu. Hedeflerim arasında önce stajımı tamamlayacağım. Avukat olarak görev yapabilirim. Yüksek lisans da yapmak istiyorum” diye konuştu.
Simay’ın çocukluğundan bu yana zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydeden anne Ayşegül Özen ise özellikle ilkokulda çok zorlandıklarını belirterek, "Bu süreçte Simay başarısıyla iyi bir yol aldı. Okula başladığı günden bu yana hiç yalnız bırakmadım. O derslere girdi, teneffüslerde yanında oldum. İlkokulda birlikte ders çalıştık. Bütün kitaplarını ben okuyordum. Üniversite sınavına hazırlanırken sürekli soru okudum. Simay liseyi birincilikle bitirdi. O gün Hukuk Fakültesi'ni okuyup bitirmek istiyorum demişti. Dediği gibi de oldu, Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Aile olarak çok mutlu olduk. Allah bir yerden alıp diğer yerden veriyor” dedi.
Fakülteyi kazandıktan sonra her gün okula birlikte gittiklerini kaydeden anne Ayşegül Özen, “Simay’ı fakültenin koridorunda pandemi dönemi hariç üç buçuk yıl bekledim. Hep yanında oldum. Her zamanki gibi yine arkasındayım. Eli, ayağı, gözü ben olacağım Allah sağlık verdiği sürece. Çocuğumun çok başarılı bir avukat olacağına inanıyorum. Lisedeki ve üniversitedeki hocalarına teşekkürü bir borç biliyorum. Çok emekleri var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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