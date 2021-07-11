Alanya’da Orhan- Karamanlar yolu asfaltlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da Orhan- Karamanlar yolu asfaltlanıyor

İHA

Alanya’da Orhan- Karamanlar yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’nın Orhan ve Karamanlar mahalleleri arasındaki grup yolunu asfaltlıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl genişletilen ve alt yapı hazırlığı yapılan Alanya ilçesi Orhan ve Karamanlar arasındaki grup yolunda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.
4 mahalle kullanıyor
Yolun bir bölümünde asfalt dökümü tamamlanırken, kalan kısmında ise asfalt hazırlığı devam ediyor. Çakallar, Saburlar arasındaki grup yolunun devamı niteliğindeki Karamanlar Orhan yolu, hem 4 mahallenin sakinleri hem de çevre mahallelilerin sıklıkla kullandığı bir yol olma özelliği taşıyor. Yolun asfaltının tamamlanmasıyla birlikte bölge insanı artık daha konforlu bir şekilde seyahat edebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig U19´da şampiyon Yılport Samsunspor
YEREL HABERLER TFF 1. Lig U19´da şampiyon Yılport Samsunspor
Mendirek nedeniyle caretta kumsalı 100 metre eridi
YEREL HABERLER Mendirek nedeniyle caretta kumsalı 100 metre eridi
Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor
YEREL HABERLER Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu ...
Annesi her gün üniversitenin koridorlarında bekledi, hocaların ses kayıtlarıyla sınavlara hazırlandı Liseyi birincilikle bitiren görme engelli Simay, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu
YEREL HABERLER Annesi her gün üniversitenin koridorlarında bekledi, ...
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü Sıcaklardan bunalanlar Konyaaltı Sahili’nde sabahlıyor Sahilde uyuyan vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla denize giriyor
YEREL HABERLER Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık ...
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı
Otomobil ile çarpışan çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Polonyalı çiftin ölümüne neden olan sürücü: Ağaca ya da direğe çarptım sandım
YEREL HABERLER Polonyalı çiftin ölümüne neden olan sürücü: Ağaca ya ...
Antalya Havalimanı'ndan umut veren görüntüler Turizm kenti Antalya’da turist yoğunluğu devam ediyor Antalya, turizmde hızla 2019 rakamlarına yaklaşıyor
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'ndan umut veren görüntüler Turizm ...
Bakan Ersoy: Belek'te 50- 60 yıl arıtma sorunu olmayacak
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Belek'te 50- 60 yıl arıtma sorunu ...
(ÖZEL) Otomobille çarptığı Polonyalı 2 turistin ölümüne sebep olan Alman uyruklu sürücü adliyeye sevk edildi Feci kazada çarpmanın etkisiyle turistlerin bacaklarının koptuğu belirlendi Alman uyruklu sürücü: "İlk anda ağaca ya da direğe çarptığımı zannettim"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Otomobille çarptığı Polonyalı 2 turistin ...
Bakan Ersoy: "25 milyonu da geçebiliriz" Bakan Ersoy'dan 3 ayda 15 milyon turist hedefi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Halk plajları) Önümüzdeki sene 8 tane ilave ederek, toplam sayıyı 15’e çıkaracağız" "Arıtmalarda koku bacaları oluşturuyoruz, temmuz ve ağustos aylarında koku olmayacak" "Geçen seneden çok daha fazla turizm hareketi var, bunu gözlemliyoruz, rezervasyonlarda artış var" "7 milyon 200 bin civarından yurt dışı ziyaretçi sayısını Türkiye yakaladı" "Karantina kapsamında tutan bazı ülkeler var, onlarla tek tek görüşüyoruz. Türkiye yavaş yavaş bu kapsamdan çıkarılıyor, inşallah 25 milyonu da geçeriz diye hedefliyorum" "Ama şu an hedefiniz nedir diye sorulursa, 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir" "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 15 milyonluk bir sayıyı inşallah yakalarız diye düşünüyorum"
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: "25 milyonu da geçebiliriz" Bakan ...
CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Demiral, kazada yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Demiral, kazada ...
Engelsiz Plaj sezonu açtı
YEREL HABERLER Engelsiz Plaj sezonu açtı
Akdeniz fokundan sabah denize girenlere görsel şov
YEREL HABERLER Akdeniz fokundan sabah denize girenlere görsel şov
Serik Belediyespor topbaşı yapıyor
YEREL HABERLER Serik Belediyespor topbaşı yapıyor
Kazada hayatını kaybeden CHP’li genç başkan son yolcuğuna uğurlandı CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığında yapılan törende anne baba güçlükle ayakta durdu
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden CHP’li genç başkan son ...
CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Demiral, kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Demiral, kazada ...
Aslan balığını sofraya getirecek araştırma
YEREL HABERLER Aslan balığını sofraya getirecek araştırma
Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı
YEREL HABERLER Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası ...
Ağaç kesme yüzünden tartıştığı ağabeyini öldüren sanık: Keşke yaşanmasaydı
YEREL HABERLER Ağaç kesme yüzünden tartıştığı ağabeyini öldüren ...
Mesleği bırakmasına rağmen her Kurban Bayramı öncesi mahallelinin bıçaklarını ücretsiz bileyliyor Evinin avlusundaki tezgahını sadece Kurban Bayramı öncesinde açıyor
YEREL HABERLER Mesleği bırakmasına rağmen her Kurban Bayramı öncesi ...
“ 2'nci Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” Kemer'de başlıyor
YEREL HABERLER “ 2'nci Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” ...