Çevreci Komşu Kart kazandırıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin nisan ayıyla birlikte 5’inci yılını geride bırakan Çevreci Komşu Kart projesiyle ev ev toplanan nitelikli atık miktarı 17 milyon kilograma yaklaştı. Atmayıp biriktiren Muratpaşalılar, 2016 Nisan’da pilot mahallelerden başlayan projeyle 5 milyon 504 bin lira kazandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin nisan 2016’da pilot mahallelerde başladığı Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ta haziran rakamları belli oldu.

Cam, kağıt, plastik ve metal gibi nitelikli evsel atıkları kaynağında ayrıştırıp ve belirlenen gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim eden Muratpaşalılar, sadece atıkları ayrıştırarak haziranda 232 bin 672 lira kazandı.

Projenin uygulandığı ilk günden haziran ayı sonuna kadar geçen sürede Muratpaşalılar, 5 milyon 504 bin lira kazanırken aynı süre içinde ev ev toplanan atık miktarı ise 16 milyon 782 bin kilogram oldu.

Muratpaşa Belediyesi, projeyle ev ekonomileri için maddi kaynak oluştururken yeni yılla birlikte Çevreci Komşu Kartlar para kart özelliği de kazandı. Üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabilen Çevreci Komşu Kartla Muratpaşalılar artık istedikleri marketten alışveriş yapabiliyor, kartlarını online alışverişte kullanabiliyor, yemek siparişleri dahil tüm ödemelerini yeni kartlarla yapılabiliyor. Bunlarla birlikte, kazanılan puanlar Çevreci Komşu Kartla bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebiliyor.

Proje kapmasında 12 bin 620 evin Çevreci Komşu Kartı para kart özellikli yeni kartlarla değiştirilirken 9 bin 494 kart aktif hale getirildi. Kartların aktif hale getirilmesi için Muratpaşalıların sisteme kayıtlı cep telefonundan, AKTIF yazıp bir boşluk bırakıp kart numarasını ve ardından yine bir boşluk bırakıp belirledikleri şifreyi kısa mesaj atılması yeterli olacak.

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