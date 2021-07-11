Günün ilk ışıklarıyla mesire alanı girişinde 'piknik' kuyruğu



Semih ERSÖZLER Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Topçam Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar, araçlarıyla 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Araç kuyruğu havadan görüntülenirken mesire alanına 1 saatte 215 araç ve 860 kişi giriş yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mesire alanları yeni kararlar kapsamında yeniden kullanıma açıldı. Açılan mesire alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde dahi 30 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kemer karayolu üzerindeki Topçam Mesire Alanı, yoğun talep gördü. Saat 07.00'de açılan mesire alanında yer bulmak isteyenler araçlarıyla günün ilk ışıklarıyla sıraya girmeye başladı. Mesire alanı girişinde başlayan 1 kilometrelik araç kuyruğu ana yola kadar uzandı. Araç kuyruğu dron ile havadan da görüntülendi.

Saat 07.00'de gişelerin açılmasıyla ücretlerini ödeyenler bu kez içeride en iyi yeri bulabilmek için arayışa girdi. Bu sırada görevliler içeriye giren vatandaşlara, çöplerini toplamaları için çöp torbaları dağıttı. Antalya dışından da kişilerin geldiği, 300 araç kapasiteli mesire alanına 1 saat içerisinde 215 araç ile 860 kişi giriş yaptı. İçeriye girenler mesire alanında hem piknik yapıp hem de yakınlarındaki denize girdi.

Sabah erken saatlerden itibaren mesire alanına girebilmek için araç kuyruğunda bekleyen Aydın Serhat, "Trafik yoğunluğu, Antalya artık kabuğuna sığamıyor. Kent merkezinden geliyoruz, burası da 6-7 kilometre uzaklıkta. Sabah 05.00'te yola çıktık. Saat 07.30'da içeriye girebildik. Pandemi kurallarına uymamız ve dikkatli olmamız lazım. Şikayetçi değiliz, Antalya'yı seviyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER Burak YALMAN

2021-07-11 11:22:31



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