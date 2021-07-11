Büyükşehir’in Çocuk Şenliği başladı Korkutelili çocuklar gönlünce eğlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde düzenleyeceği çocuk şenliği ve konser programı Korkuteli ilçesinden başladı. Korkuteli Belediyesi Şehitler Parkı otopark alanında düzenlenen şenlikte çocuklar şişme oyun parkı, balon şov, çizgi film karakterleri ve palyaçolar ile keyifli bir gün geçirdi. Büyükler ise Burcu Yamaner ve Egemen Balhan’ın seslendirdiği şarkılar ile eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yaz tatilinde çocukları unutmadı. Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle evde zaman geçirmek zorunda kalan çocuklar için, keyifli bir şenlik programı hazırlandı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilçe ilçe gezecek olan çocuk şenliği ve konser programının ilki Korkuteli ilçesinde düzenlendi.

Gün boyu eğlence

Korkuteli Belediyesi Şehitler Parkı Otopark alanında kurulan şenlik alanında

şişme oyun parkları kuruldu. Çocuklar şişme oyun parkında düzenlenen çeşitli oyunlarla hem yarıştı hem eğlendi. Tahta bacak, transformers, çizgi karakterler ve dev maskotlar çocuklara eğlenceli saatler yaşattı. Dev maskotlara yoğun ilgi gösteren çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi. Balon şov ve palyaçolar da çocuk şenliğine renk kattı. Etkinlik sonunda çocuklara Türk Bayrağı ve uçurtma hediye edildi.

Şenlik konserle renklendi

Gün boyu süren etkinliklerin ardından 20.30’da solistler Burcu Yamaner ve Egemen Balhan konser verdi. Korkuteli halkı Yamaner ve Balhan’ın seslendirdiği şarkılarla keyifli bir yaz akşamı yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği ve ilçe konserleri yaz boyu diğer ilçelerde de devam edecek.

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