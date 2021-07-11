Tütüncü, belediye çalışmalarını yerinde inceledi

Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki belediye çalışmalarını inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez'in neresine bakarsak bakalım, ilçede aşk olsun dedirten bir değişim var” açıklamasını yaptı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Ahmet Acar ile asfalt, yeşil alan çalışmalarının sürdüğü alanları gezen Başkan Tütüncü, hizmetlerle ilgili bürokratlarından bilgi aldı. Tütüncü, bahçesine şadırvan inşa ettikleri Hüsnü Karakaş Camii’ni de ziyaret etti. Hüsnü Karakaş Cami'sinin, yenilenmesiyle alakalı çalışmalara katkı verdiklerini aktaran Tütüncü, “Şadırvandan sonra camimizin bahçe düzenlemesini ve tuvaletini de yapacağız. Hemşerilerimizin üzerinde durduğu, hassas olduğu her konu bizim için önemlidir” dedi.



“Hüsnü Karakaş yepyeni bir yüze kavuşuyor”

Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, hızlı bir kentsel dönüşümün yaşandığına işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, şunları ifade etti: “Mahalle, âdete yepyeni bir yüze kavuşuyor. Mahallenin mülkiyet problemlerini çözerek, bölgede imara uygun yapılaşmanın önünü açtık. Diğer taraftan da belediyemizin mahallenin sosyal alanlarına yönelik yapmış olduğu yatırımları var. Parklar, bahçeler, sıcak asfalt, yağmur suyu drenajı, ibadethanelerin yeniden düzenlenmesi gibi hizmetler Bu hizmetlerle Hüsnü Karakaş Mahallemiz çok daha güzel günlere ilerliyor. Şehirlerin temel ihtiyaçları olan yol gibi altyapı gibi çalışmaları da mahallemize en güzel şekilde getirdik. Biz çalıştıkça kazanan Kepez oluyor. Biz çalıştıkça kazanan Hüsnü Karakaş Mahallesi oluyor.”



Vatandaş eliyle kentsel dönüşüm

Kepez’de, kentsel dönüşüm projelerinin vatandaş eliyle yapıldığının altını çizen Başkan Tütüncü, “Önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek yeni kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte inanıyorum ki, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki şehirleşmede bambaşka bir seviyeye erişecek. Kentsel dönüşüm projelerimizi, vatandaş eliyle yapıyoruz. Belediye olarak arazinin hukuki sorunlarını çözüyor ve onun üzerine yapılaşmayı mevcut imar planlarına göre vatandaşımız kendisi yapıyor. Kentsel dönüşümde, vatandaşın beklenti ve talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. 2009'da göreve geldiğimizde Hüsnü Karakaş Mahallesi, Kepez’in merkezine uzak, tamamıyla gecekondu yerleşimi olan bir bölgeydi. O yıllarda Ay Deresi’nin çevresi tamamı ile gecekondu işgali altındaydı. Kepez'in neresinde bakarsak bakalım aşk olsun dedirten bir değişim var. Bu değişimin mimarı olmaktan da mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.



90 bin metrekare alana sıcak asfalt

Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, sıcak asfalt çalışması, Elmalılı Hamdi Yazır, Fatin Rüştü Zorlu, Kır Çiçeği ile Hasan Polatkan caddeleri arasında kalan sokaklarında yapılıyor. Mahallede, 90 bin metrekare alana sıcak asfalt serilecek. Yolların yapımında ise 18 bin ton sıcak asfalt kullanılacak.

Yağmurlu günlerde olumsuz bir durumun yaşanmaması için Hüsnü Karakaş Mahallesi’nin 3573, 3575, 3581 sokakları ile Hasan Polatkan Caddesi’nde 1090 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı inşa edildi.

Asfaltı yapılan sokaklarda, yaya yolu için de parke kaldırım çalışması da gerçekleştirilecek. Proje, geçmiş yıllarda çevresindeki gecekondu dokusu ve su taşkınlarıyla gündeme gelen ve Düden Çayı’na dökülen Ay Deresi’nin çevresinde gerçekleştiriliyor. Yeşillendirme çalışması, yağışlı havalarda su akışının olduğu derenin, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki bölümünde imar planında park alanı olan 35 bin m2 arazi üzerinde yapılıyor.

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