Gazeteci Sabri Çağlar’ın acı günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Lider Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sabri Çağlar’ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden annesi İsmihan Çağlar (79)

toprağa verildi.

İsmihan Çağlar (79), 15 gün önce beyin kanaması sonucu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çağlar, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İsmihan Çağlar için Korkuteli İlçesi Bayat Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Burada evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze, Bayat Mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenazede Sabri Çağlar'ı meslektaşları da yalnız bırakmadı.

Cenazenin ardından aile büyükleri, başsağlığı dileklerini kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.